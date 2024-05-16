Опять выбросы. В Омске объявили режим «черного неба» первой степени опасности

В Омске после небольшого перерыва снова действует режим «черного неба»

В Омске объявили режим НМУ первой степени опасности, который продержится до 10 часов утра 16 мая. Информация об этом появилась в официальном тг-канале «MeteoOmsk». Из-за неблагоприятных погодных условий вредные вещества в воздухе рассеиваются хуже, чем обычно.