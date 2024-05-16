Опять выбросы. В Омске объявили режим «черного неба» первой степени опасности

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Накануне в Омске объявили режим НМУ первой степени опасности, который будет действовать до 10 часов утра 16 мая. Об этом сообщили в официальном тг-канале «MeteoOmsk».
В городе и области сложились неблагоприятные погодные условия для рассеивания вредных веществ в воздухе.
Ранее Город55 рассказывал, что в апреле из-за неустойчивой погоды атмосферный воздух в Омске был загрязнен вредными примесями. Наибольшее загрязнение было зафиксировано ночью и утром 6 и 27 апреля.
Синоптики Обь-Иртышского УГМС проверили в прошлом месяце более 140 тысяч проб воздуха на содержание 32 примесей на 11 стационарных постах. Эксперты зафиксировали наименьшее количество примесей на территории Советского округа. В остальных частях города ПДК сероводорода была превышена.