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иллюстрация

Опять выбросы. В Омске объявили режим «черного неба» первой степени опасности

16 мая 2024, 02:56
Фото: Город55
иллюстрация

В Омске после небольшого перерыва снова действует режим «черного неба»

В Омске объявили режим НМУ первой степени опасности, который продержится до 10 часов утра 16 мая. Информация об этом появилась в официальном тг-канале «MeteoOmsk». Из-за неблагоприятных погодных условий вредные вещества в воздухе рассеиваются хуже, чем обычно.

Накануне в Омске объявили режим НМУ первой степени опасности, который будет действовать до 10 часов утра 16 мая. Об этом сообщили в официальном тг-канале «MeteoOmsk».

В городе и области сложились неблагоприятные погодные условия для рассеивания вредных веществ в воздухе.

Ранее Город55 рассказывал, что в апреле из-за неустойчивой погоды атмосферный воздух в Омске был загрязнен вредными примесями. Наибольшее загрязнение было зафиксировано ночью и утром 6 и 27 апреля.

Синоптики Обь-Иртышского УГМС проверили в прошлом месяце более 140 тысяч проб воздуха на содержание 32 примесей на 11 стационарных постах. Эксперты зафиксировали наименьшее количество примесей на территории Советского округа. В остальных частях города ПДК сероводорода была превышена.

Без повышения ПДК. Воздух в Советском округе оказался самым чистым в Омске
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#Общество#Омск#Омская область#Новости#Атмосферный воздух#Вредные примеси#Метеорологические условия
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