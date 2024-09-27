Вредно дышать. В Омске объявили режим неблагоприятных метеоусловий

Posted 27 сентября, 03:03
Published 27 сентября, 03:03
Modified 27 сентября, 04:11
Updated 27 сентября, 04:11
Как рассказали в Обь-Иртышском УГМС, в Омске в очередной раз объявили о режиме НМУ первой степени опасности. Он действует до 10 утра 27 сентября.
Это означает, что в воздухе неподходящие для рассеивания вредных веществ условия, а потому предприятия переводят на более щадящий режим работы и снижают уровень выбросов.
В паблике «Дыши! Омск» омичи рассказывают о том, что в течение нескольких нет чувствуют запахи газа в городке Нефтяников в районе улицы Магистральная, в районе остановки Поворотная на Левом береге, а также на улице Маяковского неподалеку от парка культуры и отдыха.
В Минприроды уверяют, что мониторинг атмосферного воздуха находится на контроле.
«Если у вас есть жалобы на выбросы, вы можете обратиться в Центр экомониторинга для выезда мобильной лаборатории по номерам телефонов: 8-923-685-56-31 — WhatsApp, 37-80-21», — рассказали в ведомстве.
До этого режим неблагоприятных метеоусловий в Омске объявляли неделю назад, 20 сентября. Город55 писал о том, что в загрязнениях омские общественники и экоблогеры винят деятельность ТЭЦ и других теплоэнергетических объектов.