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Posted 27 сентября, 03:03

Published 27 сентября, 03:03

Modified 27 сентября, 04:11

Updated 27 сентября, 04:11

Иллюстрация

Вредно дышать. В Омске объявили режим неблагоприятных метеоусловий

27 сентября 2024, 03:03
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омске в очередной раз объявили режим «черного неба»

Омичи жалуются на неприятные запахи газа. В минприроды сообщают, что ситуация находится под контролем.

Как рассказали в Обь-Иртышском УГМС, в Омске в очередной раз объявили о режиме НМУ первой степени опасности. Он действует до 10 утра 27 сентября.

Это означает, что в воздухе неподходящие для рассеивания вредных веществ условия, а потому предприятия переводят на более щадящий режим работы и снижают уровень выбросов.

В паблике «Дыши! Омск» омичи рассказывают о том, что в течение нескольких нет чувствуют запахи газа в городке Нефтяников в районе улицы Магистральная, в районе остановки Поворотная на Левом береге, а также на улице Маяковского неподалеку от парка культуры и отдыха.

В Минприроды уверяют, что мониторинг атмосферного воздуха находится на контроле.

«Если у вас есть жалобы на выбросы, вы можете обратиться в Центр экомониторинга для выезда мобильной лаборатории по номерам телефонов: 8-923-685-56-31 — WhatsApp, 37-80-21», — рассказали в ведомстве.
Запахи гари и дыма: в Омске объявили режим неблагоприятных метеоусловий
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#Кристина Антоносян#Омск#Омская область#Россия#Минприроды#Новости#ТЭЦ#Вредные вещества#Атмосферный воздух#Мониторинг#Режим неблагоприятных метеоусловий#Запах газа#Центр экомониторинга#Теплоэнергетические объекты
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