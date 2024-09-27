Вредно дышать. В Омске объявили режим неблагоприятных метеоусловий

В паблике «Дыши! Омск» омичи рассказывают о том, что в течение нескольких нет чувствуют запахи газа в городке Нефтяников в районе улицы Магистральная, в районе остановки Поворотная на Левом береге, а также на улице Маяковского неподалеку от парка культуры и отдыха.