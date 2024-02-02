В одном из округов Омска снова обнаружили избыток опасного вещества в воздухе

Posted Сегодня, 13:25
Published Сегодня, 13:25
Modified Сегодня, 13:25
Updated Сегодня, 13:25
Об этом рассказали в Обь-Иртышском УГМС. Центральный округ Омска снова настигли выбросы, из-за которых сильно увеличилось содержание сероводорода в атмосферном воздухе.
Так, вчера, 1 февраля, превышение нормы концентрации этого вещества на территории составило 1,6 ПДК. В остальных же частях города увеличения не было, заключили специалисты.
Напомним, что похожая ситуация фиксировалась и ранее, в частности, 29 января. Тогда превышение также составило 1,6 ПДК в том же округе.