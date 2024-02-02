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Posted Сегодня, 13:25

Published Сегодня, 13:25

Modified Сегодня, 13:25

Updated Сегодня, 13:25

В воздухе одного из округов Омска снова обнаружили обилие сероводорода

В одном из округов Омска снова обнаружили избыток опасного вещества в воздухе

2 февраля 2024, 13:25
Фото: 1MI

В воздухе одного из округов Омска снова обнаружили обилие сероводорода

Превышение показателей случилось на территории Центрального округа.

Об этом рассказали в Обь-Иртышском УГМС. Центральный округ Омска снова настигли выбросы, из-за которых сильно увеличилось содержание сероводорода в атмосферном воздухе.

Так, вчера, 1 февраля, превышение нормы концентрации этого вещества на территории составило 1,6 ПДК. В остальных же частях города увеличения не было, заключили специалисты.

Напомним, что похожая ситуация фиксировалась и ранее, в частности, 29 января. Тогда превышение также составило 1,6 ПДК в том же округе.

Не без сюрпризов. В Омске обнаружили превышенное содержание сероводорода в воздухе
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#Омск#Загрязнение воздуха#Воздух#Новости#Вредные вещества#Сероводород#Вещество#Грязный воздух#Вещества#Опасные вещества#Атмосферный воздух#Анастасия Баянова#Качество воздуха
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