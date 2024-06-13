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Омичи пожаловались загрязнение атмосферного воздуха в черте города

«Газовая камера». Омичи вновь пожаловались на качество воздуха в городе

13 июня 2024, 08:48
Фото: 1MI

Омичи пожаловались загрязнение атмосферного воздуха в черте города

Жители разных районов Омска пожаловались на качество атмосферного воздуха, в минприроды горожанам порекомендовали обращаться в центр экомониторинга.

Сегодня утром омичи массово жаловались на качество атмосферного воздуха, обращения появились в группе проекта «Дыши! Омск». По словам горожан, запах тухлых яиц, газа и резины появился на Левом берегу, на Старой Московке, в Нефтяниках и других районах города.

«Улица Дианова всю ночь и до сих пор газовая камера», — написал омичка Юлия.
«Значит не показалось. Старая Московка, район 5-й Ленинградской улицы — сложно описать, резкий запах жженой резины, слегка „сладковатый“. Приехал из центра, там было нормально», — добавил пользователь Александр.
«В Нефтяниках фенол чувствуется в воздухе», — рассказала омичка Ирэна.

На жалобы горожан отреагировали в министерстве природы региона. В ведомстве порекомендовали обращаться в центр экомониторинга, специалисты принимают заявки круглосуточно.

«При наличии неприятного запаха вы можете обратиться в центр экомониторинга, где фиксируются все обращения омичей на неприятный запах или выбросы. В случае коллективных сообщений граждан из одного района, будут организованы замеры качества атмосферного воздуха в указанном районе передвижной эколабораторией», — объяснили в минприроды.
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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Загрязнение воздуха#Воздух#Новости#Загрязнение#Грязный воздух#Атмосферный воздух#Загрязнение природы#Качество воздуха#Загрязнение окружающей среды#Загрязнение атмосферного воздуха
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