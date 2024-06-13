«Газовая камера». Омичи вновь пожаловались на качество воздуха в городе

Сегодня утром омичи массово жаловались на качество атмосферного воздуха, обращения появились в группе проекта «Дыши! Омск». По словам горожан, запах тухлых яиц, газа и резины появился на Левом берегу, на Старой Московке, в Нефтяниках и других районах города.