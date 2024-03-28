Новые «сюрпризы» и режим НМУ. Омичам рассказали, к чему готовиться на этой неделе

Во вторник, 26 марта, в Центральном округе Омска было зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) сероводорода на 1,1%. Накануне с 10 вечера и до 11 часов утра в городе был введен «режим черного неба», в течение которого предприятия должны были снизить выбросы. Об этом сообщили специалисты Обь-Иртышского УГМС.