Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:03

Published Сегодня, 08:03

Modified Сегодня, 08:05

Updated Сегодня, 08:05

погода в Омске

Новые «сюрпризы» и режим НМУ. Омичам рассказали, к чему готовиться на этой неделе

28 марта 2024, 08:03
Фото: Город55
погода в Омске

Омичей предупредили о новых «сюрпризах» погоды и отравляющих веществах в воздухе

Пару дней назад в городе зафиксировали ПДК сероводорода, а ночью ввели режим «черного неба». На выходных превышений не ожидается, зато в Омск придет похолодание и мокрый снег.

Во вторник, 26 марта, в Центральном округе Омска было зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) сероводорода на 1,1%. Накануне с 10 вечера и до 11 часов утра в городе был введен «режим черного неба», в течение которого предприятия должны были снизить выбросы. Об этом сообщили специалисты Обь-Иртышского УГМС.

Однако вчера утром город накрыл плотный туман, из-за которого 5 самолетов не смогли приземлиться в Омске. Согласно данным специалистов, в ближайшие два дня ожидается низкий уровень загрязнения воздуха.

скриншотскриншот
скриншот
Фото: Обь-Иртышское УГМС

Также омские синоптики предупредили жителей города о предстоящем похолодании. На этих выходных весенние дожди сменятся снегопадом и минусовой температурой.

Уже завтра, 29 марта, в Омске ожидается дождь, мокрый снег и усиление ветра. Столбик термометра ночью может опуститься до -2 градусов. Однако днем будет немного теплее — до +6 градусов.

В субботу, 30 марта, ожидается похолодание и снег с дождем. Температура ночью местами может достичь -10 градусов. Днем ожидается от -2 до +3 градусов.

В воскресенье, 31 марта, также пройдет мокрый снег. В ночное время температура составит от -3 до -8 градусов, а днем ожидается от +1 до +6 градусов.

погода на ближайшие 3 дня (скриншот)погода на ближайшие 3 дня (скриншот)
погода на ближайшие 3 дня (скриншот)
Фото: Обь-Иртышское УГМС

Стоит отметить, что, несмотря на все сложности, глобальное потепление все же придет в наш регион. Омичи могут ожидать повышения температуры до +16 градусов уже на следующей неделе.

На город опустился густой туман. В Омске не смогли приземлиться сразу пять рейсов
Узнать подробнее
Читайте также:
Четвертый зимний месяц. Омичей предупредили, что на смену оттепели придет похолоданиеОтравляющие вещества в воздухе: какой химией дышали жители Омска в минувшие выходные
#Общество#Омск#Омская область#Похолодание#Загрязнение воздуха#Новости#Туман#Дождь#Ветер#Сероводород#Минусовая температура#Снегопады#Атмосферный воздух#Обь-Иртышское УГМС#Вредные примеси#Центральный округ
Подпишитесь
Процесс запущен. В Омске начали сносить аварийную гимназию №88
Сегодня, 03:26
Психологическая травля. Омичам покажут триллер о подростковом буллинге «Лисьи огни»
Сегодня, 06:05
Госэкспертиза пройдена. Золотов подготовил проект детсада для омского ЖК «Новый Амур»
Сегодня, 03:48
Всему виной электроприбор. При пожаре в омском селе Ивановка погибла семейная пара
Сегодня, 06:04
Дело — труба. Как создавался, приватизировался и постепенно разрушался ОмскВодоканал
Сегодня, 07:54
"