Новые «сюрпризы» и режим НМУ. Омичам рассказали, к чему готовиться на этой неделе

Posted Сегодня, 08:03
Published Сегодня, 08:03
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Updated Сегодня, 08:05
Во вторник, 26 марта, в Центральном округе Омска было зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) сероводорода на 1,1%. Накануне с 10 вечера и до 11 часов утра в городе был введен «режим черного неба», в течение которого предприятия должны были снизить выбросы. Об этом сообщили специалисты Обь-Иртышского УГМС.
Однако вчера утром город накрыл плотный туман, из-за которого 5 самолетов не смогли приземлиться в Омске. Согласно данным специалистов, в ближайшие два дня ожидается низкий уровень загрязнения воздуха.
Также омские синоптики предупредили жителей города о предстоящем похолодании. На этих выходных весенние дожди сменятся снегопадом и минусовой температурой.
Уже завтра, 29 марта, в Омске ожидается дождь, мокрый снег и усиление ветра. Столбик термометра ночью может опуститься до -2 градусов. Однако днем будет немного теплее — до +6 градусов.
В субботу, 30 марта, ожидается похолодание и снег с дождем. Температура ночью местами может достичь -10 градусов. Днем ожидается от -2 до +3 градусов.
В воскресенье, 31 марта, также пройдет мокрый снег. В ночное время температура составит от -3 до -8 градусов, а днем ожидается от +1 до +6 градусов.
Стоит отметить, что, несмотря на все сложности, глобальное потепление все же придет в наш регион. Омичи могут ожидать повышения температуры до +16 градусов уже на следующей неделе.