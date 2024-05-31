Закрывайте окна. В Омске снова ввели режим «черного неба» первой степени опасности

Posted Сегодня, 03:47
Published Сегодня, 03:47
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В связи с неблагоприятными метеорологическими условиями в Омске и Омской области ожидаются проблемы с рассеиванием вредных примесей в атмосфере. Поэтому сегодня, 31 мая, в нашем регионе до 10 часов действует режим НМУ первой степени опасности. Об этом сообщили в телеграм-канале «Meteo Omsk».
В этот период жителям Омска рекомендуется ограничить время, проводимое на улице, и заниматься физкультурой и спортом только в закрытых спортивных комплексах. Проветривать помещения следует с помощью кондиционеров.
Напомним, что в Омске буквально вчера объявили режим НМУ первой степени опасности. Режим действовал до 10 часов утра.