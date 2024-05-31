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Published Сегодня, 03:47

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Закрывайте окна. В Омске снова ввели режим «черного неба» первой степени опасности

31 мая 2024, 03:47
Фото: Город55
иллюстрация

Жителей Омска и Омской области предупредили о введении режима «черного неба»

В Омске и Омской области неблагоприятные метеорологические условия, поэтому 31 мая до 10 часов действует режим НМУ первой степени. В этот период омичам рекомендуется проводить меньше времени на улице. А для проветривания помещений следует использовать кондиционеры.

В связи с неблагоприятными метеорологическими условиями в Омске и Омской области ожидаются проблемы с рассеиванием вредных примесей в атмосфере. Поэтому сегодня, 31 мая, в нашем регионе до 10 часов действует режим НМУ первой степени опасности. Об этом сообщили в телеграм-канале «Meteo Omsk».

В этот период жителям Омска рекомендуется ограничить время, проводимое на улице, и заниматься физкультурой и спортом только в закрытых спортивных комплексах. Проветривать помещения следует с помощью кондиционеров.

Напомним, что в Омске буквально вчера объявили режим НМУ первой степени опасности. Режим действовал до 10 часов утра.

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#Общество#Происшествия#Омск#Омская область#Новости#Нму#Атмосферный воздух#Вредные примеси#Метеорологические условия
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