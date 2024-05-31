Закрывайте окна. В Омске снова ввели режим «черного неба» первой степени опасности

В связи с неблагоприятными метеорологическими условиями в Омске и Омской области ожидаются проблемы с рассеиванием вредных примесей в атмосфере. Поэтому сегодня, 31 мая, в нашем регионе до 10 часов действует режим НМУ первой степени опасности. Об этом сообщили в телеграм-канале «Meteo Omsk».