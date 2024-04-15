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Posted Сегодня, 14:23

Published Сегодня, 14:23

Modified Сегодня, 14:23

Updated Сегодня, 14:23

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Масштабное отключение воды, тонны выбросов и отмена нацпроекта. Омск сегодня

15 апреля 2024, 14:23
Фото: Город55
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Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. Омский водоканал предупредил об отключении воды 16 и 18 апреля

Завтра в Омске пройдут ремонтные работы на водопроводе в поселке Степной, из-за этого без водоснабжения останутся жители десятков домов. Воды не будет с 11 утра и до полуночи, в водоканале омичей попросили отнестись к ситуации с пониманием и заранее запастись ресурсом. Список адресов, где планируется отключение, смотрите в материале.

Запасайтесь водой. Омичей предупредили об отключении воды на этой неделе
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Новость №2. Омские предприятия попались на незаконных выбросах вредных веществ

10 омских предприятий были пойманы на выбросах загрязняющих веществ в атмосферный воздух, их руководителям были внесены представления. Всего за год в атмосферном воздухе на территории региона зафиксировали 20 тонн выбросов. Сейчас большинство нарушений устранено, виновные лица привлечены к ответственности, но несмотря на это прокуратура продолжает контролировать деятельность предприятий и соблюдение требований законодательства по охране атмосферного воздуха.

20 тонн в год. Десять омских предприятий уличили во вредных выбросах в атмосферу
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Новость №3. Школу, которую должны были построить в Ясной поляне, исключили из нацпроекта

Школу в Ясной поляне, стройка которой вышла за изначально назначенные сроки, исключили из перечня нацпроектов. Учебное заведение возводили в рамках национального проекта «Образование», бюджет строительства составлял 1,145 млрд рублей. Теперь регион должен самостоятельно найти средства на строительство образовательного объекта, срок сдачи — 2024–2026 годы.

Плачевный результат. Школу в Ясной поляне из-за срыва сроков исключили из нацпроекта
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Плачевный результат. Школу в Ясной поляне из-за срыва сроков исключили из нацпроекта
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