Масштабное отключение воды, тонны выбросов и отмена нацпроекта. Омск сегодня

10 омских предприятий были пойманы на выбросах загрязняющих веществ в атмосферный воздух, их руководителям были внесены представления. Всего за год в атмосферном воздухе на территории региона зафиксировали 20 тонн выбросов. Сейчас большинство нарушений устранено, виновные лица привлечены к ответственности, но несмотря на это прокуратура продолжает контролировать деятельность предприятий и соблюдение требований законодательства по охране атмосферного воздуха.