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Амурский поселок

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2024
В Омске на время ограничат движение трамваев: новое расписание
В Амурском поселке ремонтируют трамвайные пути, поэтому трамваи поедут по измененным маршрутам.
9 сентября, 09:46
Грохот под окнами. Омичи рассказали о начале «дорожных работ» на улице Багратиона
Жильцы дома №27Г по улице Багратиона начали свой день со звуков работы тяжелой техники под окнами: один из местных жителей поделился ситуацией с Городом55.
28 июля, 08:48
Пути в воде. Из-за дождя дептранс поменял маршруты сразу трех омских трамваев
23 июля, 03:07
Ошиблись. В «ТГК-11» прояснили ситуацию с отключением горячей воды в Амуре
Компанию ошибочно привлекли к ответственности за проблемы с водоснабжением.
17 июля, 07:21
Идет капремонт путей. Омичей предупредили о временных изменениях в движении трамваев
8 июля, 06:34
День за 10: в омском Амуре внезапно дали горячую воду раньше срока
4 июля, 09:26
В омском саду «Сибирь» при покосе травы снесли семь молодых деревьев
3 июля, 10:29
Теперь «профилактика»: жителям Амура придется жить без горячей воды еще 10 дней
2 июля, 11:02
Отключение горячей воды в омском Амурском поселке продлится не меньше 4 недель
29 июня, 03:51
№ 1, 4, 7. Из-за ремонта путей омские трамваи снова поедут по укороченным маршрутам
27 июня, 03:28
В «ТГКом» объяснили затянувшееся отключение горячей воды найденными «дефектами»
22 июня, 03:30
«Просто в щепки». Омич сообщил о страшном ДТП на мосту в Амурском поселке
18 марта, 07:35
2023
Автобусный маршрут №45 в Омске сделают магистральным
19 октября 2023, 09:03
В омском «Амуре-2» проверят работу автобусов из-за обращений местных жителей
9 августа 2023, 06:17
Подлежат сносу. В омском Амурском поселке признали аварийными два дома
6 июля 2023, 05:19
В Омске появится новый жилой микрорайон в районе улицы 21-й Амурской
Здесь планируют построить 19 девятиэтажек и 3 семнадцатиэтажки на 4094 квартиры.
28 июня 2023, 02:42
В омском Амуре-2 построят девятиэтажный дом на 93 квартиры
Общая жилая площадь составит почти 4,5 тысяч квадратных метров.
29 мая 2023, 09:54
В Омске на Московке и в Амурском поселке на один день отключат воду. Публикуем адреса
На участках будут проводить очистные и ремонтные работы.
19 мая 2023, 10:39

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