День за 10: в омском Амуре внезапно дали горячую воду раньше срока

Вчера, 3 июля, снова появились новости о снабжении горячей водой омского Амурского поселка. Город55 уже писал о том, что плановое отключение, начавшееся 5 июня, затянулось до 2 июля из-за найденных «дефектов», а потом его продлили до 12 июля из-за «профилактических работ». Однако уже 3-го числа вечером из кранов в квартирах местных жителей пошла горячая вода.