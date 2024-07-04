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Posted Сегодня, 09:26

Published Сегодня, 09:26

Modified Сегодня, 09:28

Updated Сегодня, 09:28

День за 10: в омском Амуре внезапно дали горячую воду раньше срока

День за 10: в омском Амуре внезапно дали горячую воду раньше срока

4 июля 2024, 09:26
Фото: 1MI
Официально профилактические работы должны продолжаться до 12 июля.

Вчера, 3 июля, снова появились новости о снабжении горячей водой омского Амурского поселка. Город55 уже писал о том, что плановое отключение, начавшееся 5 июня, затянулось до 2 июля из-за найденных «дефектов», а потом его продлили до 12 июля из-за «профилактических работ». Однако уже 3-го числа вечером из кранов в квартирах местных жителей пошла горячая вода.

— Никто здесь не ожидал такого, — рассказала Городу55 одна из местных жительниц. — Целых 4 недели горячей воды не было. Правда, может быть, ее ненадолго включили…

Какие-то дополнительные появления от ресурсоснабжающей организации «ТГКом» пока не появлялись.

Напомним: в мэрию Омска этим летом поступили тысячи жалоб от жителей разных частей города, связанные с затянувшимся отключением горячей воды. Чиновники даже обратились из-за этого в прокуратуру.

Теперь «профилактика»: жителям Амура придется жить без горячей воды еще 10 дней
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#Николай Эйхвальд#Омск#Отключение воды#Новости#Амурский поселок#ТГКом
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