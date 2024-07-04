День за 10: в омском Амуре внезапно дали горячую воду раньше срока

Posted Сегодня, 09:26
Published Сегодня, 09:26
Modified Сегодня, 09:28
Updated Сегодня, 09:28
Вчера, 3 июля, снова появились новости о снабжении горячей водой омского Амурского поселка. Город55 уже писал о том, что плановое отключение, начавшееся 5 июня, затянулось до 2 июля из-за найденных «дефектов», а потом его продлили до 12 июля из-за «профилактических работ». Однако уже 3-го числа вечером из кранов в квартирах местных жителей пошла горячая вода.
— Никто здесь не ожидал такого, — рассказала Городу55 одна из местных жительниц. — Целых 4 недели горячей воды не было. Правда, может быть, ее ненадолго включили…
Какие-то дополнительные появления от ресурсоснабжающей организации «ТГКом» пока не появлялись.
Напомним: в мэрию Омска этим летом поступили тысячи жалоб от жителей разных частей города, связанные с затянувшимся отключением горячей воды. Чиновники даже обратились из-за этого в прокуратуру.