В «ТГКом» объяснили затянувшееся отключение горячей воды найденными «дефектами»

Posted Сегодня, 03:30
Published Сегодня, 03:30
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Updated Сегодня, 03:30
На дверях подъездов жилых домов в Амурском поселке Омска вчера, 21 июня, появились объявления. В них руководство компании «ТГКом» объясняет, почему до сих пор не включена горячая вода. Город55 уже писал о тысячах жалоб омичей, из-за которых мэрия направила обращение в прокуратуру, и вот теперь в «ТГКом» сочли необходимым объяснить, что происходит.
Согласно объявлениям, проблема в каких-то неполадках, из-за которых сдвинулись все сроки. «Работы по возобновлению подачи тепловой энергии на нужды ГВС» начались утром 19 июня, но все пошло не так, как надо.
— В процессе пусковых операций по установлению гидравлических режимов на магистральных участках тепловых сетей (Ду700 мм по ул. Аносова и Ду500 мм по ул. 21 Амурская) обнаружены дефекты, не позволяющие установить минимальные объемы циркуляции, — говорится в объявлении, под которым стоит имя заместителя технического директора «ТГКом» И. В. Матвеева.
Сейчас специалисты устраняют эти дефекты.
— В связи с большим объемом трудозатрат ремонтных операций на данных диаметрах работы планируется завершить не ранее 25.06.2024, — говорится далее. — Только после их окончания появится техническая возможность организации циркуляции в тепловых сетях и начала предоставления услуг по горячему водоснабжению потребителей.
В Амуре горячую воду отключили утром 5 июня. Таким образом, местным жителям придется провести без горячей воды как минимум 3 недели. В «ТГКом» обещают сделать всем потребителям перерасчет.
Стоит отметить, что изначально было объявлено об отключении на период с 5 по 13 июня. Почему работы начались только 16-го, в объявлении не уточняется.