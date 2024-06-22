В «ТГКом» объяснили затянувшееся отключение горячей воды найденными «дефектами»

На дверях подъездов жилых домов в Амурском поселке Омска вчера, 21 июня, появились объявления. В них руководство компании «ТГКом» объясняет, почему до сих пор не включена горячая вода. Город55 уже писал о тысячах жалоб омичей, из-за которых мэрия направила обращение в прокуратуру, и вот теперь в «ТГКом» сочли необходимым объяснить, что происходит.