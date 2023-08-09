В омском «Амуре-2» проверят работу автобусов из-за обращений местных жителей

Posted Сегодня, 06:17
Published Сегодня, 06:17
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Updated Сегодня, 06:21
В микрорайоне «Амурский-2» завтра, 10 августа, с 7 до 9 утра проверят работу общественного транспорта. Местные жители сообщили об увеличенных интервалах движения автобусов в сторону центра. Мэр Омска Сергей Шелест ответил, что жалоб по работе транспорта в микрорайоне в профильный департамент за последний месяц не поступало.
«Сейчас из микрорайона „Амурский-2“ в центр города следуют маршруты № 45, 72, 550 с общим количеством транспорта 61 единица. Это и автобусы большого класса маршрута № 45, и среднего класса маршрута № 72 с регулируемым тарифом и возможностью бесплатной пересадки в течение 45 минут после оплаты проезда. На 550-м работают предприниматели с машинами малого класса», — рассказал градоначальник в своем телеграм-канале.
Сергей Шелест также добавил, что задержки автобусов маршрута № 45 связаны с ремонтом на Октябрьском мосту.
Мнением с Городом55 поделились и омичи. Александр Ромахин ездит в «Амур-2» на работу из центра.
«Часто ходят автобусы №72 и маршрутки №47. Автобусы №45 и №72 тоже довольно часто. Транспорта в Амуре-2 сейчас больше, чем на 10-летии. В часы пик, конечно, полные ходят», — сообщил Александр Городу55.
Омич отметил, что в последнее время затруднительно уехать с улицы 10 лет Октября в сторону железнодорожного вокзала.