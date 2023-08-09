В омском «Амуре-2» проверят работу автобусов из-за обращений местных жителей

В микрорайоне «Амурский-2» завтра, 10 августа, с 7 до 9 утра проверят работу общественного транспорта. Местные жители сообщили об увеличенных интервалах движения автобусов в сторону центра. Мэр Омска Сергей Шелест ответил, что жалоб по работе транспорта в микрорайоне в профильный департамент за последний месяц не поступало.