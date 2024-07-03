В омском саду «Сибирь» при покосе травы снесли семь молодых деревьев

Posted Сегодня, 10:29
Published Сегодня, 10:29
Modified Сегодня, 10:31
Updated Сегодня, 10:31
Жители Амурского поселка сообщили, что коммунальщики при покосе травы повредили молодые деревья в саду «Сибирь». Работы проводили при помощи трактора. Сообщение появилось в паблике «ЧП Омск» вчера, 2 июля.
«Остались только саженцы, которые были выше 1,5 метра. Все остальное скошено! Дозвониться в администрацию парка не получилось. Не берут трубку. Безобразие полное. Саженцы кое-как росли около четырех лет», — рассказали омичи.
В мэрии Омска сообщили, что покос на территории сада «Сибирь» проходил как вручную, так и при помощи техники.
«Все саженцы высотой ниже 1,5 м обкашиваются, а также ограждаются, в том числе дубы. Вместе с тем, из-за высокой травы было повреждено четыре саженца сосны, два саженца черемухи и один саженец рябины. Все поврежденные саженцы будут восстановлены», — рассказали в администрации.
Новые деревья обещают высадить осенью.
В прошлом году саду «Сибирь» также не повезло. На территории погибло больше половины саженцев деревьев.