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Published Сегодня, 10:29

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Updated Сегодня, 10:31

Иллюстрация

В омском саду «Сибирь» при покосе травы снесли семь молодых деревьев

3 июля 2024, 10:29
Фото: 1MI
Иллюстрация
Пострадали сосна, черемуха и рябина. Новые деревья обещают высадить осенью.

Жители Амурского поселка сообщили, что коммунальщики при покосе травы повредили молодые деревья в саду «Сибирь». Работы проводили при помощи трактора. Сообщение появилось в паблике «ЧП Омск» вчера, 2 июля.

«Остались только саженцы, которые были выше 1,5 метра. Все остальное скошено! Дозвониться в администрацию парка не получилось. Не берут трубку. Безобразие полное. Саженцы кое-как росли около четырех лет», — рассказали омичи.
Фото: ЧП Омск // Вконтакте

В мэрии Омска сообщили, что покос на территории сада «Сибирь» проходил как вручную, так и при помощи техники.

«Все саженцы высотой ниже 1,5 м обкашиваются, а также ограждаются, в том числе дубы. Вместе с тем, из-за высокой травы было повреждено четыре саженца сосны, два саженца черемухи и один саженец рябины. Все поврежденные саженцы будут восстановлены», — рассказали в администрации.

Новые деревья обещают высадить осенью.

В прошлом году саду «Сибирь» также не повезло. На территории погибло больше половины саженцев деревьев.

В омском саду «Сибирь» погибли почти все саженцы с прошлого года
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#Евгений Игишев#Омск#Парк#Администрация#Восстановление#Сибирь#Сад#Сосны#Покос#Амурский поселок#Трава#Посадка
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