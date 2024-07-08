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Posted Сегодня, 06:34

Published Сегодня, 06:34

Modified Сегодня, 06:36

Updated Сегодня, 06:36

иллюстрация

Идет капремонт путей. Омичей предупредили о временных изменениях в движении трамваев

8 июля 2024, 06:34
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Омичей предупредили о временных изменениях в движении трамваев № 1, 4 и 7

Уже завтра вечером движение трамваев маршрутов № 1, 4 и 7 будет ограничено.

В омском дептрансе предупредили омичей, что в Амурском поселке продолжается капремонт трамвайных путей. На время проведения работ некоторые маршруты трамваев будут сокращены.

Трамваи маршрутов № 1, 4, 7 в Амурский поселок будут ходить до «Улицы 11-я Ремесленная». Это связано с ремонтом трамвайных путей по улице Челюскинцев с 5-й Северной до 8-й Восточной.

Движение ограничат в следующие дни:

  • с 20:30 9 июля до 05:30 10 июля;
  • с 20:30 11 июля до 05:30 12 июля.

Напомним, что в прошлый раз ограничение вводили 27 и 28 июня.

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#Общество#Происшествия#Транспорт#Омск#Омская область#Ограничение движения#Капитальный ремонт#Новости#Трамвайные пути#Амурский поселок#Временные неудобства#Укороченные маршруты#Работы на улице
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