Идет капремонт путей. Омичей предупредили о временных изменениях в движении трамваев

Posted Сегодня, 06:34
Published Сегодня, 06:34
Modified Сегодня, 06:36
Updated Сегодня, 06:36
В омском дептрансе предупредили омичей, что в Амурском поселке продолжается капремонт трамвайных путей. На время проведения работ некоторые маршруты трамваев будут сокращены.
Трамваи маршрутов № 1, 4, 7 в Амурский поселок будут ходить до «Улицы 11-я Ремесленная». Это связано с ремонтом трамвайных путей по улице Челюскинцев с 5-й Северной до 8-й Восточной.
Движение ограничат в следующие дни:
Напомним, что в прошлый раз ограничение вводили 27 и 28 июня.