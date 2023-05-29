В омском Амуре-2 построят девятиэтажный дом на 93 квартиры

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Published Сегодня, 09:54
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В Амуре-2 построят девятиэтажный дом на 93 квартиры, из которых 61 — однокомнатная, 22 — двухкомнатные, 10 — трёхкомнатные. Общая площадь жилых помещений в доме составит 4463,8 кв. м., сообщили сегодня, 29 мая, в пресс-службе администрации Омска.
Возведением здания займется компания «Строительно-монтажное управление-10 Стройбетон „Северное“. Разрешение на строительство выдал департамент архитектуры и градостроительства администрации Омска.
В минувшее пятницу, 26 мая, эта же фирма получила разрешение на возведение восьмиэтажного дома в том же самом микрорайоне. Согласно проекту, в здании будет 155 квартир: 91 однокомнатная, 37 двухкомнатных и 27 трехкомнатных. Общая площадь жилых помещений в доме составит 7867,2 кв. м.