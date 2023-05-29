В омском Амуре-2 построят девятиэтажный дом на 93 квартиры

В минувшее пятницу, 26 мая, эта же фирма получила разрешение на возведение восьмиэтажного дома в том же самом микрорайоне. Согласно проекту, в здании будет 155 квартир: 91 однокомнатная, 37 двухкомнатных и 27 трехкомнатных. Общая площадь жилых помещений в доме составит 7867,2 кв. м.