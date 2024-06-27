№ 1, 4, 7. Из-за ремонта путей омские трамваи снова поедут по укороченным маршрутам

Posted Сегодня, 03:28
Published Сегодня, 03:28
Modified Сегодня, 03:32
Updated Сегодня, 03:32
В омском Дептрансе напомнили, что в Амурском поселке продолжается капитальный ремонт трамвайных путей. На время проведения работ пассажирские трамваи будут следовать по укороченным маршрутам. Ограничение будет действовать сегодня и завтра.
«В связи с проводимыми работами движение рельсового транспорта будет ограничено с 20:30 часов 27 июня до 05:30 часов 28 июня. Приносим извинения за временные неудобства», — сообщили в Дептрансе.
Так, из-за капремонта трамвайного пути по улице Челюскинцев на участке от 5-й Северной до 8-й Восточной, движение трамваев по маршрутам № 1, 4, 7 будет осуществляться до остановочного пункта «Улица 11-я Ремесленная».
Ранее Город55 рассказывал, что трамвай № 9 сможет возобновить движение по своему маршруту не раньше чем через месяц. Это связано с затоплением путей в районе кольца на улице 3-й Разъезд. В настоящее время специалисты «Электрического транспорта» откачивают воду. После этого необходимо будет осушить территорию, провести ревизию трамвайного пути и контактной сети. После оценки состояния инфраструктуры будет проведен текущий или капитальный ремонт.