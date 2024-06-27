№ 1, 4, 7. Из-за ремонта путей омские трамваи снова поедут по укороченным маршрутам

Ранее Город55 рассказывал, что трамвай № 9 сможет возобновить движение по своему маршруту не раньше чем через месяц. Это связано с затоплением путей в районе кольца на улице 3-й Разъезд. В настоящее время специалисты «Электрического транспорта» откачивают воду. После этого необходимо будет осушить территорию, провести ревизию трамвайного пути и контактной сети. После оценки состояния инфраструктуры будет проведен текущий или капитальный ремонт.