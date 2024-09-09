В Омске на время ограничат движение трамваев: новое расписание

Posted Сегодня, 09:46
Published Сегодня, 09:46
Modified Сегодня, 10:01
Updated Сегодня, 10:01
В Амурском поселке стартовал капитальный ремонт трамвайных путей, который затронет маршруты № 1, 4 и 7. Из-за работ движение рельсового транспорта будет временно ограничено, а пассажирам придется учитывать новые графики до завершения ремонта, сообщили в администрации города.
Движение красных вагончиков ограничат по расписанию:
Пассажиров призывают заранее планировать свои поездки и учитывать изменения в расписании.
Ранее Город55 писал про возможность вернуть омичам прежний маршрут от улицы Котельникова до 3-го Разъезда. Из-за сильных подтоплений его закрыли еще в мае. Со 2 сентября маршрут возобновили, а пути починили.