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Published Сегодня, 09:46

Modified Сегодня, 10:01

Updated Сегодня, 10:01

В Омске изменят маршруты трех трамваев из-за ремонта путей

В Омске на время ограничат движение трамваев: новое расписание

9 сентября 2024, 09:46
Фото: 1MI

В Омске изменят маршруты трех трамваев из-за ремонта путей

В Амурском поселке ремонтируют трамвайные пути, поэтому трамваи поедут по измененным маршрутам.

В Амурском поселке стартовал капитальный ремонт трамвайных путей, который затронет маршруты № 1, 4 и 7. Из-за работ движение рельсового транспорта будет временно ограничено, а пассажирам придется учитывать новые графики до завершения ремонта, сообщили в администрации города.

Движение красных вагончиков ограничат по расписанию:

  • с 20:30 часов 9 сентября до 5:30 часов 10 сентября;
  • с 20:30 часов 11 сентября до 5:30 часов 12 сентября;
  • с 20:30 часов 13 сентября до 5:30 часов 14 сентября.

Пассажиров призывают заранее планировать свои поездки и учитывать изменения в расписании.

Ранее Город55 писал про возможность вернуть омичам прежний маршрут от улицы Котельникова до 3-го Разъезда. Из-за сильных подтоплений его закрыли еще в мае. Со 2 сентября маршрут возобновили, а пути починили.

Обновленные пути. Омичам рассказали, когда вернут трамвай №9
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#Кристина Антоносян#Транспорт#Ремонт#Омск#Пассажиры#Расписание#Трамваи#Амурский поселок#График#Администрация города#Город55#Подтопления
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