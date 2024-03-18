«Просто в щепки». Омич сообщил о страшном ДТП на мосту в Амурском поселке

Posted Сегодня, 07:35
Published Сегодня, 07:35
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Updated Сегодня, 07:37
Вчера, 17 марта на странице популярного городского сообщества появилось сообщение о страшной аварии на мосту в Амурском поселке. Автор видео прокомментировал видео только одной фразой:
«Вообще в щепки просто» — голос очевидца за кадром.
Как стало известно позже, ДТП произошло в окрестностях дома №3 на улице 1-й Амурский проезд.
Сегодня пресс-центр Управления МВД России по Омской области сообщил официальные подробности происшествия — пострадавших водителей доставили в больницу, один из них находится в коме.
По предварительной информации, собранной сотрудниками ГАИ на месте происшествия, трагедия случилась из-за выезда на встречную полосу: 31-летний водитель машины Toyota протаранил Mercedes, двигавшийся в своей полосе.
Сотрудники МВД устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего, проводится проверка.
Напомним, ранее Город55 сообщал об аварии на трассе Тюмень-Омск, унесший жизни 7 человек: