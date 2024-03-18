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Posted Сегодня, 07:35

Published Сегодня, 07:35

Modified Сегодня, 07:37

Updated Сегодня, 07:37

иллюстрация

«Просто в щепки». Омич сообщил о страшном ДТП на мосту в Амурском поселке

18 марта 2024, 07:35
Фото: Изображение Midjourney
иллюстрация

Омич поделился информацией о серьезной аварии на мосту в Амурском поселке.

Позже сведения предоставленные очевидцем, прокомментировали и в МВД.

Вчера, 17 марта на странице популярного городского сообщества появилось сообщение о страшной аварии на мосту в Амурском поселке. Автор видео прокомментировал видео только одной фразой:

«Вообще в щепки просто» — голос очевидца за кадром.

Как стало известно позже, ДТП произошло в окрестностях дома №3 на улице 1-й Амурский проезд.

Скриншот сообщенияСкриншот сообщения
Скриншот сообщенияСкриншот сообщения
Скриншот сообщенияСкриншот сообщения
Скриншот сообщения
Фото: ВК-Сообщество «Инцидент Омск»

Сегодня пресс-центр Управления МВД России по Омской области сообщил официальные подробности происшествия — пострадавших водителей доставили в больницу, один из них находится в коме.

По предварительной информации, собранной сотрудниками ГАИ на месте происшествия, трагедия случилась из-за выезда на встречную полосу: 31-летний водитель машины Toyota протаранил Mercedes, двигавшийся в своей полосе.

Фотографии с места ДТПФотографии с места ДТП
Фотографии с места ДТПФотографии с места ДТП
Фотографии с места ДТП
Фото: Пресс-служба УМВД по Омской области

Сотрудники МВД устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего, проводится проверка.

Напомним, ранее Город55 сообщал об аварии на трассе Тюмень-Омск, унесший жизни 7 человек:

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#Происшествия#ДТП#Омск#Мост#Пострадавшие#Авария#Новости#Амурский поселок#Илья Скобин
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