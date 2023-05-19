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В Омске на Московке и в Амурском поселке на один день отключат воду. Публикуем адреса

19 мая 2023, 10:39
Фото: 1MI
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На участках будут проводить очистные и ремонтные работы.

В следующий четверг, 25 мая, в Омске на весь день отключат холодную воду. «Росводоканал» будет проводить работы на участках.

В Амурском поселке будут проводить дезинфекцию водопровода по ул. 3-я Раздольная. С 10:00 до 19:00 воды не будет у следующих абонентов:

1. Частный сектор по ул. Раздольная.
2. Ул. Раздольная, 1, 1к2, 4, 7, 13, 21.

На Московке же отремонтируют водопровод. Под отключение с 10:00 до 23:00 попадут следующие адреса:

— 2 Ленинградская, 22, 26.
— 3 Ленинградская, 50, 50 а.
— 6 Станционная 69.

На улице 6-я Станционная, 69 с 10 часов утра будет стоять машина с питьевой водой.

Напомним, что в Омске на этой неделе начался сезон отключения горячей воды.

Время тазиков, ведер и ковшей. В Омске начали отключать горячую воду
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#Евгений Игишев#Отключение воды#ОмскВодоканал#Московка 2#Амурский поселок#Ремонт водопровода#Общество#Омск
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