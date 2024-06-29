Отключение горячей воды в омском Амурском поселке продлится не меньше 4 недель

Posted Сегодня, 03:51
Published Сегодня, 03:51
Modified Сегодня, 03:51
Updated Сегодня, 03:51
В омском Амурском поселке по-прежнему нет горячей воды. Город55 уже писал о том, что плановое отключение, начавшееся еще 5 июня, затянулось. В компании «ТГКом» это объяснили найденными «дефектами» и рассказали, что ремонт закончится «не ранее 25 июня». Вчера, 28 июня, на подъездах жилых домов в Амуре появились новые объявления с более точной датой.
— В связи с аварией на сетях ООО «ТГКом» подача горячей воды должна возобновиться 02.07.2024 г. после 17.00, — говорится в объявлении.
Таким образом, отключение продлится 4 недели вместо запланированных двух.
— Сначала нам обещали, что горячей воды не будет всего 9 дней, — рассказал Городу55 один из местных жителей. — Еще 13-го ночью должны были ее включить. Получается, это затянулось еще на 3 недели…
Отметим, что в городскую администрацию поступили тысячи обращений от жителей Центрального и Кировского округов, лишенных горячей воды. Мэрии из-за этого пришлось обратиться не только в ресурсоснабжающие организации, но и в прокуратуру.