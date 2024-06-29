gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 03:51

Published Сегодня, 03:51

Modified Сегодня, 03:51

Updated Сегодня, 03:51

Горячую воду в омском Амурском поселке пообещали включить только 2 июля

Отключение горячей воды в омском Амурском поселке продлится не меньше 4 недель

29 июня 2024, 03:51
Фото: 1MI

Горячую воду в омском Амурском поселке пообещали включить только 2 июля

«ТГКом» объясняет происходящее поломкой.

В омском Амурском поселке по-прежнему нет горячей воды. Город55 уже писал о том, что плановое отключение, начавшееся еще 5 июня, затянулось. В компании «ТГКом» это объяснили найденными «дефектами» и рассказали, что ремонт закончится «не ранее 25 июня». Вчера, 28 июня, на подъездах жилых домов в Амуре появились новые объявления с более точной датой.

— В связи с аварией на сетях ООО «ТГКом» подача горячей воды должна возобновиться 02.07.2024 г. после 17.00, — говорится в объявлении.

Таким образом, отключение продлится 4 недели вместо запланированных двух.

— Сначала нам обещали, что горячей воды не будет всего 9 дней, — рассказал Городу55 один из местных жителей. — Еще 13-го ночью должны были ее включить. Получается, это затянулось еще на 3 недели…

Отметим, что в городскую администрацию поступили тысячи обращений от жителей Центрального и Кировского округов, лишенных горячей воды. Мэрии из-за этого пришлось обратиться не только в ресурсоснабжающие организации, но и в прокуратуру.

В «ТГКом» объяснили затянувшееся отключение горячей воды найденными «дефектами»
Узнать подробнее
#Николай Эйхвальд#Омск#Новости#Амурский поселок#ТГКом#Отключения летом
Подпишитесь
Паника на рынке? Что будет с ценами на квартиры в Омске после отмены льготной ипотеки
Сегодня, 06:46
С 1 июля в Омске перекроют новый участок бульвара Архитекторов. Публикуем схемы
Сегодня, 04:13
В Омске взлетел спрос на арендное жилье. Объясняем, что происходит
Вчера, 06:51
20 концертов под открытом небом. Омичей пригласили на летний «Симфопарк-2024»
Сегодня, 04:48
Около 4 млн. Омский аэропорт закупит детекторы взрывчатых веществ и опасных жидкостей
Сегодня, 05:20
Баланс на грани: Омскстат рассказал, какие компании терпят убытки в 2024 году
Сегодня, 06:12