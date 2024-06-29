Отключение горячей воды в омском Амурском поселке продлится не меньше 4 недель

В омском Амурском поселке по-прежнему нет горячей воды. Город55 уже писал о том, что плановое отключение, начавшееся еще 5 июня, затянулось. В компании «ТГКом» это объяснили найденными «дефектами» и рассказали, что ремонт закончится «не ранее 25 июня». Вчера, 28 июня, на подъездах жилых домов в Амуре появились новые объявления с более точной датой.