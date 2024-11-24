Омичи рассказали о выпавшей из окна девушке в Амурском поселке

По словам некоторых пользователей социальной сети, оставивших комментарии, девушка, выпавшая из окна, могла быть несовершеннолетней. Кроме того, как сообщили Городу55 в пресс-службе УМВД, происшествие уже привлекло внимание представителей Следственного комитета — проводится проверка. Каких-либо подробностей представитель СКР не сообщил: ведомство пока не дает комментариев по этому инциденту.