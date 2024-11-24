Омичи рассказали о выпавшей из окна девушке в Амурском поселке

Posted 24 ноября, 05:03
Published 24 ноября, 05:03
Modified 24 ноября, 05:53
Updated 24 ноября, 05:53
Информацией о происшествии с администрацией интернет-сообщества «Инцидент-Омск» поделился один из очевидцев: тело девушки было обнаружено возле одной из многоэтажек на улице Завертяева.
По словам некоторых пользователей социальной сети, оставивших комментарии, девушка, выпавшая из окна, могла быть несовершеннолетней. Кроме того, как сообщили Городу55 в пресс-службе УМВД, происшествие уже привлекло внимание представителей Следственного комитета — проводится проверка. Каких-либо подробностей представитель СКР не сообщил: ведомство пока не дает комментариев по этому инциденту.
Напомним, ранее Город55 сообщал о другом похожем несчастье: 14 ноября очевидцы в социальных сетях рассказали об аналогичном происшествии у достаточно скандального дома №19 на Подгорной улице — там было обнаружено тело девушки, выпавшей с балкона 17 этажа.