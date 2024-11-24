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Posted 24 ноября, 05:03

Published 24 ноября, 05:03

Modified 24 ноября, 05:53

Updated 24 ноября, 05:53

иллюстрация

Омичи рассказали о выпавшей из окна девушке в Амурском поселке

24 ноября 2024, 05:03
Фото: gorod55.ru. иллюстрация

Очевидцы сообщили о девушке, выпавшей из окна дома на улице Завертяева

Сообщение о трагедии появилось в одном из популярных среди омичей «пабликов» в социальных сетях.

Информацией о происшествии с администрацией интернет-сообщества «Инцидент-Омск» поделился один из очевидцев: тело девушки было обнаружено возле одной из многоэтажек на улице Завертяева.

Скриншот сообщения о происшествииСкриншот сообщения о происшествии
Скриншот сообщения о происшествии. Фото: «Инцидент Омск» (ВК/inci55)

По словам некоторых пользователей социальной сети, оставивших комментарии, девушка, выпавшая из окна, могла быть несовершеннолетней. Кроме того, как сообщили Городу55 в пресс-службе УМВД, происшествие уже привлекло внимание представителей Следственного комитета — проводится проверка. Каких-либо подробностей представитель СКР не сообщил: ведомство пока не дает комментариев по этому инциденту.

Напомним, ранее Город55 сообщал о другом похожем несчастье: 14 ноября очевидцы в социальных сетях рассказали об аналогичном происшествии у достаточно скандального дома №19 на Подгорной улице — там было обнаружено тело девушки, выпавшей с балкона 17 этажа.

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#Илья Скобин#Происшествия#Омск#Соцсети#Девушка#Новости#Трагедия#Амурский поселок
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