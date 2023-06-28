В Омске появится новый жилой микрорайон в районе улицы 21-й Амурской

Posted Сегодня, 02:42
Published Сегодня, 02:42
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В департаменте архитектуры сообщили, что в течение 10 лет в Амурском поселке появится новый микрорайон в едином архитектурном стиле. Он расположится параллельно Пушкинскому тракту, между территорией садоводческих товариществ «Любитель», «Патриот», «Учитель», «Здоровье», «Любитель-3», «Амурский», «Виктория» и улицей 21-й Амурской.
Стоит отметить, что эскиз застройки проекта уже обсудили. Инвестором выступает ООО «Завод строительных конструкций № 1». В новом микрорайоне площадью около 18 гектаров запланировано:
Кроме того, новый микрорайон озеленят кустарниками, деревьями, цветниками и газонам.