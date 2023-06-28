Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:42

Published Сегодня, 02:42

Modified Сегодня, 02:44

Updated Сегодня, 02:44

Изображение материала

В Омске появится новый жилой микрорайон в районе улицы 21-й Амурской

28 июня 2023, 02:42
Фото: Город55
иллюстрация
Здесь планируют построить 19 девятиэтажек и 3 семнадцатиэтажки на 4094 квартиры.

В департаменте архитектуры сообщили, что в течение 10 лет в Амурском поселке появится новый микрорайон в едином архитектурном стиле. Он расположится параллельно Пушкинскому тракту, между территорией садоводческих товариществ «Любитель», «Патриот», «Учитель», «Здоровье», «Любитель-3», «Амурский», «Виктория» и улицей 21-й Амурской.

Стоит отметить, что эскиз застройки проекта уже обсудили. Инвестором выступает ООО «Завод строительных конструкций № 1». В новом микрорайоне площадью около 18 гектаров запланировано:

  • 19 девятиэтажек и 3 семнадцатиэтажки на 4094 квартиры;
  • 2 детских сада на 140 воспитанников (первый построят в ноябре этого года, а на строительство второго уже получено разрешение);
  • открытые автомобильные стоянки;
  • магазины;
  • площадка для дрессировки и выгула собак;
  • крытый велодром для ВМХ;
  • детские и спортивные площадки, площадки для отдыха взрослых.

Кроме того, новый микрорайон озеленят кустарниками, деревьями, цветниками и газонам.

В омском поселке Армейский построят новый жилой микрорайон для многодетных семей
Узнать подробнее
Читайте также:
В омском Амуре-2 построят девятиэтажный дом на 93 квартирыВ омском поселке Армейский построят новый жилой микрорайон для многодетных семей
#Ксения Карагодина#Омск#Строительство#Стройка#Микрорайон#Эскиз#Департамент архитектуры#Департамент архитектуры и градостроительства#Амурский поселок#Детсад#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омская область
Подпишитесь
Хроника пожара в доме на Волгоградской в Омске: как это было
Вчера, 16:52
Поставили точку. В действиях «Омскавтодора» и «Стройсервиса» усмотрели сговор
Сегодня, 04:36
В омском парке 30-летия ВЛКСМ сменилось руководство
Сегодня, 04:34
Потерпите еще. Жителям омского Левобережья и Нефтяников не включили горячую воду
Сегодня, 05:14
В Омске ликвидировали фирму, владевшую киосками «Ермолино»
Сегодня, 05:24
Президент Путин сделал важное заявление о ЧВК «Вагнер»
Вчера, 13:39