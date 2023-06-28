В Омске появится новый жилой микрорайон в районе улицы 21-й Амурской

В департаменте архитектуры сообщили, что в течение 10 лет в Амурском поселке появится новый микрорайон в едином архитектурном стиле. Он расположится параллельно Пушкинскому тракту, между территорией садоводческих товариществ «Любитель», «Патриот», «Учитель», «Здоровье», «Любитель-3», «Амурский», «Виктория» и улицей 21-й Амурской.