«Пробник за миллион»: новогодняя елка в Амуре вызвала бурю эмоций среди омичей

Posted 20 декабря, 05:31
Published 20 декабря, 05:31
Modified 20 декабря, 05:39
Updated 20 декабря, 05:39
В Омске разгорелся скандал из-за новогодней елки, установленной в Амурском поселке на площади Праздников. Карликовое дерево вызвало недовольство местных жителей, когда фотография елки появилась в сообществе ВКонтакте «Типичный Омск».
Комментарии пользователей быстро наполнились критикой. Омичи выражают разочарование по поводу небольшого размера елки, считая, что она не соответствует масштабу праздника. В некоторых комментариях можно встретить сарказм и иронию.
«Какой-то пробник елки».
«Позорники, лучше бы не ставили вообще».
«Еще и механическую руку заказали самую большую. Ее с табуретки можно было нарядить!».
Также звучат обвинения в том, что обошлась, скорее всего, такая елка в значительную сумму, а результат выглядит несуразно.
«А по документам потратят миллион».
Кроме того, один из пользователей отметил, что в прошлом году елка на этой же площади была гораздо больше, и это только подогрело недовольство.
Среди комментариев также встречается мнение, что если бы установили большую и красивую елку, то критика была бы другой:
«Что-то мне подсказывает, если бы поставили огромную крутую елку, то комментарии были бы по типу „пир во время чумы“, „лучше бы эти деньги пенсионерам раздали“ и т. д. и т. п.».
Интересно, что несмотря на критику, некоторые пользователи пытаются сохранять позитивный настрой и подмечают, что, возможно, с течением времени елка «вырастет» и будет выглядеть лучше.
Напомним, под конец 2022 года в Омске разгорелся скандал из-за спиленной 60-летней ели на улице 21-й Амурской. Дерево, которое служило домом для белок, было перенесено на Площадь Праздников для украшения праздников. Омичи выразили недовольство, утверждая, что снос ели не планировался.