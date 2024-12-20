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Posted 20 декабря, 05:31

Published 20 декабря, 05:31

Modified 20 декабря, 05:39

Updated 20 декабря, 05:39

Маленькая ель на площади в Амуре вызвала шквал критики среди омичей

«Пробник за миллион»: новогодняя елка в Амуре вызвала бурю эмоций среди омичей

20 декабря 2024, 05:31
Фото: 1MI.

Маленькая ель на площади в Амуре вызвала шквал критики среди омичей

Новогоднее дерево установили на площади Праздников в Амурском поселке.

В Омске разгорелся скандал из-за новогодней елки, установленной в Амурском поселке на площади Праздников. Карликовое дерево вызвало недовольство местных жителей, когда фотография елки появилась в сообществе ВКонтакте «Типичный Омск».

Фото: Сообщество ВКонтакте «Типичный Омск»

Комментарии пользователей быстро наполнились критикой. Омичи выражают разочарование по поводу небольшого размера елки, считая, что она не соответствует масштабу праздника. В некоторых комментариях можно встретить сарказм и иронию.

«Какой-то пробник елки».
«Позорники, лучше бы не ставили вообще».
«Еще и механическую руку заказали самую большую. Ее с табуретки можно было нарядить!».

Также звучат обвинения в том, что обошлась, скорее всего, такая елка в значительную сумму, а результат выглядит несуразно.

«А по документам потратят миллион».

Кроме того, один из пользователей отметил, что в прошлом году елка на этой же площади была гораздо больше, и это только подогрело недовольство.

Один из комментаторов поделился фото елки в прошлом году. Разница очевидна.Один из комментаторов поделился фото елки в прошлом году. Разница очевидна.
Один из комментаторов поделился фото елки в прошлом году. Разница очевидна.. Фото: Сообщество ВКонтакте «Типичный Омск»

Среди комментариев также встречается мнение, что если бы установили большую и красивую елку, то критика была бы другой:

«Что-то мне подсказывает, если бы поставили огромную крутую елку, то комментарии были бы по типу „пир во время чумы“, „лучше бы эти деньги пенсионерам раздали“ и т. д. и т. п.».

Интересно, что несмотря на критику, некоторые пользователи пытаются сохранять позитивный настрой и подмечают, что, возможно, с течением времени елка «вырастет» и будет выглядеть лучше.

Напомним, под конец 2022 года в Омске разгорелся скандал из-за спиленной 60-летней ели на улице 21-й Амурской. Дерево, которое служило домом для белок, было перенесено на Площадь Праздников для украшения праздников. Омичи выразили недовольство, утверждая, что снос ели не планировался.

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#Диана Рязанцева#Омск#Новогодняя елка#Бюджет#Новости#Амурский поселок#Площадь Праздников#Критика
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