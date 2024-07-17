Ошиблись. В «ТГК-11» прояснили ситуацию с отключением горячей воды в Амуре

Дело в том, что компания не имеет никакого отношения к тому, что у жителей Амура нет горячей воды. Более того, «ТГК-11» не оказывает услуги омичам, отмечают в пресс-центре. Из-за жалоб горожан администрация Омска обратилась в прокуратуру, но проверок в отношении «ТГК-11» не проводится. «ТГК-11» по ошибке фигурирует в этой истории у некоторых СМИ.