Ошиблись. В «ТГК-11» прояснили ситуацию с отключением горячей воды в Амуре

Posted Сегодня, 07:21
Published Сегодня, 07:21
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Updated Сегодня, 07:23
С 5 июня в Амурском поселке нет горячего водоснабжения. Это должно было быть плановое отключение, однако оно сильно затянулось. Ситуацию прокомментировали в АО «ТГК-11».
Дело в том, что компания не имеет никакого отношения к тому, что у жителей Амура нет горячей воды. Более того, «ТГК-11» не оказывает услуги омичам, отмечают в пресс-центре. Из-за жалоб горожан администрация Омска обратилась в прокуратуру, но проверок в отношении «ТГК-11» не проводится. «ТГК-11» по ошибке фигурирует в этой истории у некоторых СМИ.
Ответственной за сбой в водоснабжении является компания «ТГКом». Ее представители заявили, что на коммуникациях найдены «дефекты, не позволяющие установить минимальные объемы циркуляции». Сроки включения горячей воды уже несколько раз откладывали. В последний раз в «ТГКом» обещали, что восстановят водоснабжение 2 июля.