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Posted Сегодня, 08:48

Published Сегодня, 08:48

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Updated Сегодня, 08:50

иллюстрация

Грохот под окнами. Омичи рассказали о начале «дорожных работ» на улице Багратиона

28 июля 2024, 08:48
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Омичи, живущие на улице Багратиона, рассказали о старте «дорожных работ»

Жильцы дома №27Г по улице Багратиона начали свой день со звуков работы тяжелой техники под окнами: один из местных жителей поделился ситуацией с Городом55.

В редакцию Города55 поступило сообщение о начале работ в окрестностях площади Праздников в Амурском поселке. Как рассказал один из жильцов дома, работы развернулись прямо под его окном.

На фото, предоставленных редакции, видно, что экскаватор привлекли для демонтажа старого бордюрного камня, уложенного вдоль дорожки. Позже, рабочие его сложили рядом с домом.

Автор сообщения обнаружил под своими окнами экскаваторАвтор сообщения обнаружил под своими окнами экскаватор
А рядом — целую кучу демонтированного бордюрного камняА рядом — целую кучу демонтированного бордюрного камня
Автор сообщения обнаружил под своими окнами экскаватор
Фото: Предоставлено Городу55

Город55 обратился в Единую дежурно-диспетчерскую службу Омска для того, чтобы выяснить, какие именно работы запланированы к проведению на этом участке улицы и кто является их исполнителем. Как сообщил представитель ЕДДС, информация о них им не поступала:

«У нас информации нет, кто там работает, отключений по этому адресу пока нет. Пока информацию нам не предоставили», — сообщил дежурный оператор ЕДДС.

Однако характер работ и информация одного из сотрудников редакции, не так давно посещавшего этот район города, позволяет предположить, что на улице стартовали благоустроительные работы: улица, ведущая к площади Праздника, достаточно долго представляет собой небольшую «стройплощадку», где все «перекопано».

Напомним, ранее Город55 сообщал о планах городских властей реконструировать систему оповещения: завершить необходимые работы планируют в срок до 2028 года.

В Омской области собираются реконструировать систему оповещения населения
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#Илья Скобин#Омск#Благоустройство#Реконструкция#Строительство#Новости#Амурский поселок#Улица Багратиона
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