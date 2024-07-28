Грохот под окнами. Омичи рассказали о начале «дорожных работ» на улице Багратиона

Posted Сегодня, 08:48
Published Сегодня, 08:48
Modified Сегодня, 08:50
Updated Сегодня, 08:50
В редакцию Города55 поступило сообщение о начале работ в окрестностях площади Праздников в Амурском поселке. Как рассказал один из жильцов дома, работы развернулись прямо под его окном.
На фото, предоставленных редакции, видно, что экскаватор привлекли для демонтажа старого бордюрного камня, уложенного вдоль дорожки. Позже, рабочие его сложили рядом с домом.
Город55 обратился в Единую дежурно-диспетчерскую службу Омска для того, чтобы выяснить, какие именно работы запланированы к проведению на этом участке улицы и кто является их исполнителем. Как сообщил представитель ЕДДС, информация о них им не поступала:
«У нас информации нет, кто там работает, отключений по этому адресу пока нет. Пока информацию нам не предоставили», — сообщил дежурный оператор ЕДДС.
Однако характер работ и информация одного из сотрудников редакции, не так давно посещавшего этот район города, позволяет предположить, что на улице стартовали благоустроительные работы: улица, ведущая к площади Праздника, достаточно долго представляет собой небольшую «стройплощадку», где все «перекопано».
Напомним, ранее Город55 сообщал о планах городских властей реконструировать систему оповещения: завершить необходимые работы планируют в срок до 2028 года.