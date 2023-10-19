Автобусный маршрут №45 в Омске сделают магистральным

Posted Сегодня, 09:03
Published Сегодня, 09:03
Modified Сегодня, 09:05
Updated Сегодня, 09:05
В Омском городском Совете сегодня, 19 октября, прошло очередное заседание комитета по вопросам транспортной инфраструктуры. В повестке был пункт об улучшении транспортного обслуживания жителей микрорайона «Амурский-2».
Докладчик, глава профильного департамента Вадим Кормилец, рассказал депутатам, что сейчас Амур связан с другими частями города 8 маршрутами (из них регулируемых 3).
— С 16 октября для улучшения транспортного сообщения департамент добавил 3 автобуса на 45-м маршруте, — уточнил чиновник. — Для улучшения перевозочного процесса с 1 января 2024 мы планируем перевести 45-й маршрут в режим магистрального. То есть автобусы гарантированно будут начинать работать до 6 утра и отработают гарантированно до 10 вечера.
Отметим, что это не единственное изменение для 45-х автобусов за последнее время. Летом этот маршрут, связывающий Старый Кировск с Амурским поселком, был продлен от Амурского рынка до остановки «Микрорайон Амурский-2».