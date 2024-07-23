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Posted Сегодня, 03:07

Published Сегодня, 03:07

Modified Сегодня, 03:10

Updated Сегодня, 03:10

иллюстрация

Пути в воде. Из-за дождя дептранс поменял маршруты сразу трех омских трамваев

23 июля 2024, 03:07
Фото: 1MI
иллюстрация

Омский департамент транспорта сократил маршруты сразу трех трамваев

Длину маршрута трамваев 4, 7 и 8 в администрации решили временно сократить: причиной изменений стал ночной дождь.

Как отмечается в сообщении департамента транспорта, вода на некоторых участках пути сильно повысилась — сейчас там ведут работы профильные службы. Однако для безопасности пассажиров маршруты трамваев немного скорректировали.

Так, например, трамвай №7, связывающий город с Амурским поселком, будет следовать только до остановки «Долгирева». Изменится и движение на маршрутах №4 и №8 — вагоны будут двигаться только до остановки «Котельникова», минуя «ПО „Полет“.

Напомним, сегодня Город55 сообщал о ситуации на трамвайном маршруте №9: трамвайное кольцо, расположенное на пересечении улиц Лермонтова и 3-й Разъезд, понемногу покрывается ржавчиной и зарастает травой, а местные жители недовольны сложившимся положением дел — трамвай простаивает уже два месяца.

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