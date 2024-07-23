Пути в воде. Из-за дождя дептранс поменял маршруты сразу трех омских трамваев

Posted Сегодня, 03:07
Published Сегодня, 03:07
Modified Сегодня, 03:10
Updated Сегодня, 03:10
Как отмечается в сообщении департамента транспорта, вода на некоторых участках пути сильно повысилась — сейчас там ведут работы профильные службы. Однако для безопасности пассажиров маршруты трамваев немного скорректировали.
Так, например, трамвай №7, связывающий город с Амурским поселком, будет следовать только до остановки «Долгирева». Изменится и движение на маршрутах №4 и №8 — вагоны будут двигаться только до остановки «Котельникова», минуя «ПО „Полет“.
Напомним, сегодня Город55 сообщал о ситуации на трамвайном маршруте №9: трамвайное кольцо, расположенное на пересечении улиц Лермонтова и 3-й Разъезд, понемногу покрывается ржавчиной и зарастает травой, а местные жители недовольны сложившимся положением дел — трамвай простаивает уже два месяца.