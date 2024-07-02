Теперь «профилактика»: жителям Амура придется жить без горячей воды еще 10 дней

Posted Сегодня, 11:02
Published Сегодня, 11:02
Modified Сегодня, 11:02
Updated Сегодня, 11:02
Сегодня, 2 июля, в Амурский поселок в Центральном округе Омска должна была вернуться горячая вода. Город55 уже писал о том, что плановое отключение, начавшееся в этой части города еще 5 июня, очень сильно затянулось. В компании «ТГКом» рассказали о найденных дефектах и пообещали подключить горячую воду вечером 2-го числа, но вместо этого на подъездах многих жилых домов появились новые объявления. Это факсограмма на имя начальника управления единой дежурной дисетчерской службы городской администрации С. А. Евсеева за подписью заместителя технического директора «ТГКом» И. В. Матвеева
— Информируем вас о проведении профилактических работ на тепловых сетях… с отключением ГВС. Абоненты предупреждены, — говорится в факсограмме. К этому «информированию» добавлен перечень объектов — 16 жилых домов и здание детского сада.
Напомним: изначально было объявлено, что горячую воду в Амуре отключают только до вечера 13 июня. Из-за тысяч жалоб городская администрация обратилась в прокуратуру — и сразу после этого, 21 июня, в «ТГКом» заявили, что на коммуникациях найдены «дефекты, не позволяющие установить минимальные объемы циркуляции», и что ремонт может быть завершен не раньше 25-го. Позже было объявлено, что горячая вода вернется в жилые дома вечером 2 июля, а теперь для существенной части Амура ремонт плавно перерос в «профилактические работы».
Судя по разговорам у подъездов, местные жители не особо верят новому обещанию. Звучат даже предположения (пока не вполне серьезные), что горячую воду не включат вообще.
Стоит отметить, что в предыдущих объявлениях «ТГКом» рассказывал, что «прилагает максимум усилий для сокращения срока ремонтных работ», и обещал горожанам перерасчет. Сегодняшнее объявление, строго говоря, вообще не адресовано местным жителям: они в нем упоминаются только в третьем лице как люди, которых поставили перед фактом и у которых, по-видимому, не должно быть никаких претензий. Несмотря на то, что без горячей воды им сидеть почти полтора месяца.