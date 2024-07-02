Теперь «профилактика»: жителям Амура придется жить без горячей воды еще 10 дней

Напомним: изначально было объявлено, что горячую воду в Амуре отключают только до вечера 13 июня. Из-за тысяч жалоб городская администрация обратилась в прокуратуру — и сразу после этого, 21 июня, в «ТГКом» заявили, что на коммуникациях найдены «дефекты, не позволяющие установить минимальные объемы циркуляции», и что ремонт может быть завершен не раньше 25-го. Позже было объявлено, что горячая вода вернется в жилые дома вечером 2 июля, а теперь для существенной части Амура ремонт плавно перерос в «профилактические работы».