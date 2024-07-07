Прекращение стройки, проверка ТЭЦ и залитый «перцем» рэпер. Главные темы недели

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Почти вся минувшая неделя была «богата» на новости о скандальной стройке: в понедельник представители областной прокуратуры обратились в Арбитражный суд — для оспаривания права собственности на берег Иртыша и небольшой «кусочек» земли рядом. Как оказалось, эта земля должна находится в федеральной собственности, но «что-то пошло не так», поэтому уже 15 августа состоится предварительное судебное заседание.
Однако на «земле» проблемы стройки не заканчиваются: выяснилось, что и работа строителей велась с нарушениями — как минимум, демонтажные работы точно велись без необходимых документов. В связи с этим, в прокуратуре потребовали прекратить строительные работы, а представления от ведомства получили собственник причала, застройщик и мэр.
Спустя три дня история получила продолжение: к делу подключился суд, окончательно запретивший застройщику вести какие-либо работы, пока не завершится рассмотрение вопроса собственника земли под «Мирапортом».
Вот только, по словам и видео других жителей Пригородной улицы, работы все равно продолжились — да, даже в пятницу. Автору видео удалось перекинуться парой слов с одним из строителей и тот, пусть и косвенно, но подтвердил, что работы ведутся.
Финал истории куда более прострой и лаконичный: на стройплощадку прибыли судебные приставы. Ну, а чтобы желания продолжить работы не возникало — часть строительной техники, под присмотром представителей ведомства, увезли.
4 июля Ростехнадзор опубликовал результаты внеплановой, как отключение отопления в морозы, проверки ТЭЦ-5, принадлежащей АО «ТГК-11». Сотрудники ведомства осматривали объект почти две недели и пришли к не самым приятным выводам: выявлено 14 нарушений, часть из которых связана с нарушениями экспертизы оборудования, часть — с отсутствием необходимых «бумаг», где отображены данные о восстановительных работах после инцидентов, а проверки причин их появления существовали только в документах. Причастные к обозначенным проблемам должностные лица получили протоколы об административных правонарушениях.
Позже, в пресс-службе «ТГК-11» отреагировали на итоги проверки: омские ТЭЦ сейчас проходят плановый и внеплановый ремонт. К слову, как отметили, в пресс-службе, план ремонта ТЭЦ-5 тоже появился «благодаря» Ростехнадзору: после декабрьской, внеплановой проверки. Все выявленные ведомством нарушения пообещали устранить к началу отопительного сезона.
Вечером четверга в Омске произошло нападение на Максима Фисенко — исполнитель выступает под псевдонимом «Кишлак». Сообщение о срыве концерта появилось в его Telegram-канале: молодой человек рассказал, что в гримерку в баре «Викинг» ворвалась пятерка мужчин и распылили перцовый газ. Само собой, выступление пришлось отменить: как отмечалось в сообщении, команда рэпера готовится подавать иск, а МВД, на тот момент, уже установило нападавших.
Событие получило определенный резонанс: на следующий день о своем отношении к исполнителю рассказал Александр Шлеменко — боец ММА: по его словам, молодой человек «отравляет молодое поколение», а людей, «запретивших» концерт он нисколько не осуждает.
Сегодня, 7 июля, на ситуацию откликнулась и глава Лиги безопасного интернета, Екатерина Мизулина. Творчество Кишлака она, конечно, раскритиковала, но куда большей критики удостоились нападавшие: общественный деятель отметила, что для отстаивания своей позиции есть более законные методы, не подразумевающие под собой применение насилия.