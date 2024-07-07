Прекращение стройки, проверка ТЭЦ и залитый «перцем» рэпер. Главные темы недели

4 июля Ростехнадзор опубликовал результаты внеплановой, как отключение отопления в морозы, проверки ТЭЦ-5, принадлежащей АО «ТГК-11». Сотрудники ведомства осматривали объект почти две недели и пришли к не самым приятным выводам: выявлено 14 нарушений, часть из которых связана с нарушениями экспертизы оборудования, часть — с отсутствием необходимых «бумаг», где отображены данные о восстановительных работах после инцидентов, а проверки причин их появления существовали только в документах. Причастные к обозначенным проблемам должностные лица получили протоколы об административных правонарушениях.