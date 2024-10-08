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ММА

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Октябрь
«Не прошло и 100 лет». Известный боец ММА Шлеменко снова высказался об абортах
8 октября, 07:53
Август
ЗОЖ — это не скучно. В Омске состоялся пятый «Штормфест» — фестиваль спорта и веселья
12 августа, 10:05
Зиплайн, пенная вечеринка и концерт «25/17». Как в Омске прошел фестиваль «Штормфест»
11 августа, 05:08
Июль
Прекращение стройки, проверка ТЭЦ и залитый «перцем» рэпер. Главные темы недели
7 июля, 10:00
Июнь
В Омске назвали победителей турнира по смешанным единоборствам «Кубок Шлеменко»
Турнир по ММА «Кубок Шлеменко» завершен: главная награда состязания осталась у сборной Омской области, добившейся перевеса по очкам.
17 июня, 04:10
«Проигрывать не хочется». Омский боец Петр Ян объявил о возможном завершении карьеры
13 июня, 05:34

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