Перцовый газ

Екатерина Мизулина раскритиковала людей, обливших «перцовкой» рэпера Кишлака в Омске

Как отметила глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ), отсутствие симпатии к деятельности исполнителя — не повод для применения радикальных методов.