Поторопились. В Омске суд запретил застройку берега Иртыша на Пригородной

Posted Сегодня, 12:58
Published Сегодня, 12:58
Modified Сегодня, 13:00
Updated Сегодня, 13:00
В Советском райсуде состоялось заседание по поводу ситуации, развернувшейся на берегу Иртыша. Там началось строительство жилого комплекса «Мирапорт», однако по оценке прокуратуры работы являются незаконными.
Сотрудники ведомства подали иск, чтобы разобраться, была ли законной передача земли на улице Пригородной от администрации Омска к ООО «СЗ „Причал-55“». Компания собиралась строить там многоквартирный дом, но пока судьба проекта неизвестна.
Был наложен запрет на стройку до рассмотрения гражданского дела и вступления решения суда первой инстанции в законную силу.
Напомним, по уточнению прокуратуры, берег Иртыша, где затеяли стройку, находится в федеральной собственности и не может передаваться соответственно ни в чьи руки. Помимо подводных камней с передачей земли обнаружилось, что и демонтажные работы на берегу проводили без необходимых документов.
Также прокуратура просит признать недействительным разрешение мэрии на строительство жилого комплекса. Этот вопрос рассматривают в Первомайском райсуде.