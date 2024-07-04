gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 12:58

Published Сегодня, 12:58

Modified Сегодня, 13:00

Updated Сегодня, 13:00

В Омске суд запретил застройку берега Иртыша на Пригородной

Поторопились. В Омске суд запретил застройку берега Иртыша на Пригородной

4 июля 2024, 12:58
Фото: прокуратура Омской области

В Омске суд запретил застройку берега Иртыша на Пригородной

У прокуратуры есть много вопросов к проекту и администрации, которая передала федеральную собственность в руки предпринимателям.

В Советском райсуде состоялось заседание по поводу ситуации, развернувшейся на берегу Иртыша. Там началось строительство жилого комплекса «Мирапорт», однако по оценке прокуратуры работы являются незаконными.

Сотрудники ведомства подали иск, чтобы разобраться, была ли законной передача земли на улице Пригородной от администрации Омска к ООО «СЗ „Причал-55“». Компания собиралась строить там многоквартирный дом, но пока судьба проекта неизвестна.

Был наложен запрет на стройку до рассмотрения гражданского дела и вступления решения суда первой инстанции в законную силу.

Напомним, по уточнению прокуратуры, берег Иртыша, где затеяли стройку, находится в федеральной собственности и не может передаваться соответственно ни в чьи руки. Помимо подводных камней с передачей земли обнаружилось, что и демонтажные работы на берегу проводили без необходимых документов.

Также прокуратура просит признать недействительным разрешение мэрии на строительство жилого комплекса. Этот вопрос рассматривают в Первомайском райсуде.

Сравняют с землей. Прокуратура потребовала закрыть стройку ЖК на Пригородной
Узнать подробнее
Прокуратура требует вернуть участки на берегу Иртыша у омского ЖК «Мирапорт»
Узнать подробнее
#Алина Ясинская#Город#Омск#Омская область#Суд#Россия#Строительство#Прокуратура Омской области#Новости#Жилой комплекс
Подпишитесь
Экс-министр труда Омской области Куприянов не смог обжаловать арест
Сегодня, 11:24
Сезон открыт. Омичи рассказали, где можно собрать лесную землянику
Сегодня, 09:27
«Дядь, а ребенок твой?» Омич отбил мальчика у подозрительного мужчины в Москве
Сегодня, 03:30
В Омске выставили на продажу два автоцентра почти за 600 млн рублей
Сегодня, 04:24
Шок. Земля рухнула. В Омской области мальчик умер на прогулке по берегу Иртыша
Сегодня, 12:01