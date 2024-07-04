Поторопились. В Омске суд запретил застройку берега Иртыша на Пригородной

Напомним, по уточнению прокуратуры, берег Иртыша, где затеяли стройку, находится в федеральной собственности и не может передаваться соответственно ни в чьи руки. Помимо подводных камней с передачей земли обнаружилось, что и демонтажные работы на берегу проводили без необходимых документов.