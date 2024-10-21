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Лига безопасного интернета

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Дракой юных омичей из-за девушки заинтересовался следственный комитет
21 октября, 02:50
Сентябрь
«Хвосты сами отпадут». Мнения омичей о квадроберах, которых хотят запретить в России
13 сентября, 03:00
Июль
Прекращение стройки, проверка ТЭЦ и залитый «перцем» рэпер. Главные темы недели
7 июля, 10:00
Екатерина Мизулина раскритиковала людей, обливших «перцовкой» рэпера Кишлака в Омске
Как отметила глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ), отсутствие симпатии к деятельности исполнителя — не повод для применения радикальных методов.
7 июля, 05:40

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