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Updated Сегодня, 05:36

Стройплощадка нового ЖК на Пригородной

Прокуратура требует вернуть участки на берегу Иртыша у омского ЖК «Мирапорт»

1 июля 2024, 05:34
Фото: Прокуратура Омской области
Стройплощадка нового ЖК на Пригородной
На время судебного разбирательства компаниям «Причал 55» и «Регион-Транзит» запретили совершать какие-либо сделки с земельными участками.

Городу55 стало известно, что прокуратура Омской области подала иск к двум омским компаниям — «Причал 55» и «Регион-Транзит». Через суд ведомство рассчитывает вернуть из незаконного владения земельные участки на берегу Иртыша, в районе Пригородной.

В Арбитражный суд прокуратура обратилась в интересах неопределенного круга лиц и Российской Федерации в лице ТУ Росимущества, Нижне-Обского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов и депимущества.

Речь в исковом заявлении идет об участке площадью 2487 «квадратов» непосредственно на берегу Иртыша (он предназначен для производственных целей), и части соседнего участка площадью 564 «квадрата». На последнем «Причал 55» возводит скандальный ЖК «Мирапорт». На эти земельные участки хотят через суд восстановить право госсобственности.

Один из участков, которые хочет изъять прокуратураОдин из участков, которые хочет изъять прокуратура
Один из участков, которые хочет изъять прокуратура
Фото: Публичная кадастровая карта

Заявление прокуратуры уже приняли к производству: предварительное судебное заседание состоится 15 августа.

Помимо этого, в суде удовлетворили заявление прокуратуры о принятии обеспечительных мер в отношении земельных участков. На время судебных разбирательств ООО «Регион-Транзит» и ООО «Причал 55» не смогут продавать их или совершать какие-либо другие сделки.

Ранее Город55 рассказывал, что прокуратура признала незаконным строительство дома на Пригородной. Однако в мэрии не собираются отзывать разрешение на строительство ЖК «Мирапорт», так как оснований для этого якобы нет.

Оснований нет. В Омске не будут отзывать разрешение на строительство ЖК «Мирапорт»
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#Юлия Истомина#Общество#Омск#Арбитражный суд#Прокуратура#Суд#Строительство#Многоквартирный дом#Земельный участок#Новости#ЖК Мирапорт#Причал 55
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