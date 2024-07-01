Прокуратура требует вернуть участки на берегу Иртыша у омского ЖК «Мирапорт»

Posted Сегодня, 05:34
Published Сегодня, 05:34
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Updated Сегодня, 05:36
Городу55 стало известно, что прокуратура Омской области подала иск к двум омским компаниям — «Причал 55» и «Регион-Транзит». Через суд ведомство рассчитывает вернуть из незаконного владения земельные участки на берегу Иртыша, в районе Пригородной.
В Арбитражный суд прокуратура обратилась в интересах неопределенного круга лиц и Российской Федерации в лице ТУ Росимущества, Нижне-Обского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов и депимущества.
Речь в исковом заявлении идет об участке площадью 2487 «квадратов» непосредственно на берегу Иртыша (он предназначен для производственных целей), и части соседнего участка площадью 564 «квадрата». На последнем «Причал 55» возводит скандальный ЖК «Мирапорт». На эти земельные участки хотят через суд восстановить право госсобственности.
Заявление прокуратуры уже приняли к производству: предварительное судебное заседание состоится 15 августа.
Помимо этого, в суде удовлетворили заявление прокуратуры о принятии обеспечительных мер в отношении земельных участков. На время судебных разбирательств ООО «Регион-Транзит» и ООО «Причал 55» не смогут продавать их или совершать какие-либо другие сделки.
Ранее Город55 рассказывал, что прокуратура признала незаконным строительство дома на Пригородной. Однако в мэрии не собираются отзывать разрешение на строительство ЖК «Мирапорт», так как оснований для этого якобы нет.