Прокуратура требует вернуть участки на берегу Иртыша у омского ЖК «Мирапорт»

Помимо этого, в суде удовлетворили заявление прокуратуры о принятии обеспечительных мер в отношении земельных участков. На время судебных разбирательств ООО «Регион-Транзит» и ООО «Причал 55» не смогут продавать их или совершать какие-либо другие сделки.