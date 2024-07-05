Рэпер Кишлак: чем известен артист, пострадавший в Омске

Вчера, 4 июля, на рэпера Кишлака напали перед концертом в омском фолк-баре «Викинг». Неизвестные ворвались в гримерку и брызнули в лицо артисту из перцового баллончика. Видео с инцидентом появилось в телеграм-канале Кишлака. В итоге выступление пришлось отменить. В социальных сетях рэпер сообщил, что полиция установила личности нападавших.