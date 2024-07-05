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Posted Сегодня, 07:58

Published Сегодня, 07:58

Modified Сегодня, 08:00

Updated Сегодня, 08:00

Скриншот из клипа

Рэпер Кишлак: чем известен артист, пострадавший в Омске

5 июля 2024, 07:58
Фото: Настоящее имя музыканта — Максим Фисенко / Кишлак // youtube
Скриншот из клипа
На музыканта напали перед концертом в фолк-баре «Викинг» и залили лицо «перцовкой». Выступление пришлось отменить.

Вчера, 4 июля, на рэпера Кишлака напали перед концертом в омском фолк-баре «Викинг». Неизвестные ворвались в гримерку и брызнули в лицо артисту из перцового баллончика. Видео с инцидентом появилось в телеграм-канале Кишлака. В итоге выступление пришлось отменить. В социальных сетях рэпер сообщил, что полиция установила личности нападавших.

«Очень обидно, что не смог вам дать концерт, ребята. Все-таки в Омске очень красиво, особенно ночью, тихо, спокойно. Жаль, что не смогли посмотреть город побольше», — написал артист в телеграм-канале.
Рэпер после нападенияРэпер после нападения
Рэпер после нападения
Фото: Телеграм-канал Кишлака

Чем известен рэпер Кишлак?

Настоящее имя артиста — Максим Фисенко. Рэперу 25 лет, он родился в Североморске Мурманской области. Детство было сопряжено с психологическими травмами и серьезными испытаниями: дед и отец страдали алкоголизмом, последний избивал мать, рассказывал сам рэпер. Кишлак — неофициальное название одного из районов, в котором жил юный музыкант.

Свой творческий путь артист начал в 14 лет, первые музыкальные композиции записывал на диктофон, а треки выкладывал в паблике ВКонтакте. Первый серьезный проект — «Автостопом по фазе сна» («АПФС»). Кишлак делает музыку в жанрах альтернативный рок, эмо-рэп, рэп-рок, lo-fi.

СкриншотСкриншот
Скриншот
Фото: Артист творит в нескольких жанрах с 14 лет / Кишлак // youtube

На сервисе «Яндекс Музыка» у артиста более 500 тысяч поклонников и почти 1 млн прослушиваний за последний месяц.

Кишлак выпустил четыре альбома и более десятка синглов. На youtube-канале артиста больше 130 тысяч подписчиков, выложены 5 официальных клипов. К сегодняшнему дню в общей сложности видео собрали 6,6 млн просмотров.

Осенью 2023 года рэпера Кишлака обвинили в пропаганде наркотиков, сообщает издание «Газета». Поводом для обвинения стали посты артистов в социальных сетях.

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#Евгений Игишев#Общество#Омск#Омская область#Нападение#Рэпер Кишлак#Максим Фисенко#Эмо-рэп#Рэп-рок
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