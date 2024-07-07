Екатерина Мизулина раскритиковала людей, обливших «перцовкой» рэпера Кишлака в Омске

Напомним, ранее Город55 сообщал о срыве концерта исполнителя: 4 июля в гримерку ворвались неизвестные и применили перцовый баллончик. Как написал в социальных сетях сам исполнитель, кроме него были еще пострадавшие. Кроме того, ситуация получили общественный резонанс: например, омский боец Александр Шлеменко встал на сторону людей, «запретивших» концерт.