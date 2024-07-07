Екатерина Мизулина раскритиковала людей, обливших «перцовкой» рэпера Кишлака в Омске

Posted Сегодня, 05:40
Published Сегодня, 05:40
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Updated Сегодня, 05:43
Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале опубликовала ответ на комментарий одного из подписчиков, попросившего привлечь к ответственности людей, ворвавшихся в гримерку артиста и использовавших баллончики с перцовым газом — как отмечал автор сообщения, «самоуправство недопустимо».
Как написала глава ЛБИ, она не является сторонницей творчества Максима Фисенко («Кишлак» — это псевдоним исполнителя), поскольку в нем есть пропаганда запрещенных веществ, однако действия лиц, устроивших «беспредел», она точно не поддерживает.
«Даже если кому-то не нравится чья-то деятельность, это не повод применять насилие. Есть законные способы для того, чтобы отстаивать свою позицию», — написала Екатерина Мизулина.
Напомним, ранее Город55 сообщал о срыве концерта исполнителя: 4 июля в гримерку ворвались неизвестные и применили перцовый баллончик. Как написал в социальных сетях сам исполнитель, кроме него были еще пострадавшие. Кроме того, ситуация получили общественный резонанс: например, омский боец Александр Шлеменко встал на сторону людей, «запретивших» концерт.