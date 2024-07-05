Залили перцовым баллончиком. В Омске сорвали концерт рэпера Кишлака

Posted Сегодня, 02:56
Published Сегодня, 02:56
Modified Сегодня, 03:25
Updated Сегодня, 03:25
В телеграм-канале рэпера Кишлака (Максим Фисенко) появилось сообщение о том, что его концерт в омском баре был сорван. Неизвестные ворвались в гримерку артиста и напали на него, применив перцовый баллончик.
Инцидент произошел в четверг вечером в фолк-рок-баре «Викинг». По словам артиста, на него и его коллег напали пятеро крепких мужчин. Они заявили, что концерта не будет, а затем облили их перцовым баллончиком.
«В связи с групповым нападением на нас и гостей концерта просим всех пострадавших от действий связаться с нами для подготовки коллективного иска. Наша команда уже принимает меры для того, чтобы виновные понесли наказание. Ваше обращение поможет нам добиться справедливого и максимально жесткого наказания для виновных», — написал Кишлак в своих соцсетях.
Также рэпер сообщил, что МВД уже известно о произошедшем и личности нападавших установлены.