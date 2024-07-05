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Updated Сегодня, 03:25

иллюстрация

Залили перцовым баллончиком. В Омске сорвали концерт рэпера Кишлака

5 июля 2024, 02:56
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

В омском баре неизвестные сорвали концерт рэпера Кишлака

4 июля пятеро мужчин проникли на площадку, где рэпер Кишлак и его команда готовились к концерту, и распылили в их сторону перцовый баллончик.

В телеграм-канале рэпера Кишлака (Максим Фисенко) появилось сообщение о том, что его концерт в омском баре был сорван. Неизвестные ворвались в гримерку артиста и напали на него, применив перцовый баллончик.

последствия нападенияпоследствия нападения
последствия нападения
Фото: Телеграм-канал Кишлака

Инцидент произошел в четверг вечером в фолк-рок-баре «Викинг». По словам артиста, на него и его коллег напали пятеро крепких мужчин. Они заявили, что концерта не будет, а затем облили их перцовым баллончиком.

«В связи с групповым нападением на нас и гостей концерта просим всех пострадавших от действий связаться с нами для подготовки коллективного иска. Наша команда уже принимает меры для того, чтобы виновные понесли наказание. Ваше обращение поможет нам добиться справедливого и максимально жесткого наказания для виновных», — написал Кишлак в своих соцсетях.

Также рэпер сообщил, что МВД уже известно о произошедшем и личности нападавших установлены.

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