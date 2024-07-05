«Вы вообще это чучело видели?»: омский боец Шлеменко — о нападении на рэпера Кишлака

Posted Сегодня, 09:38
Published Сегодня, 09:38
Modified Сегодня, 09:40
Updated Сегодня, 09:40
Омский боец Александр Шлеменко прокомментировал нападение на рэпера Кишлака (Максим Фисенко) в фолк-баре «Викинг». Артисту залили лицо из перцового баллончика в гримерке перед концертом. Выступление отменили.
«Вы вообще это чучело видели?! Как его можно подпускать к детям? Я нисколько не осуждаю тех людей, которые запретили ему концерт. Отравляет самое молодое поколение. Понятно, что далеко не на 100%, к счастью. Я в этом уверен. У нас поклонники этого персонажа, о котором я тоже случайно узнал, с татуировками на лице», — передает слова Александра Шлеменко издание «Ом1».
Также спортсмен добавил, что родителям необходимо внимательнее следить за своими детьми. А правоохранительные органы, по словам Шлеменко, должны контролировать, какого рода концерты проходят в городе.
Ранее Город55 рассказывал о фактах из биографии Кишлака.