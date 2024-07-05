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Published Сегодня, 09:38

Modified Сегодня, 09:40

Updated Сегодня, 09:40

Омкий боец Шлеменко прокомментировал нападение на рэпера Кишлака

«Вы вообще это чучело видели?»: омский боец Шлеменко — о нападении на рэпера Кишлака

5 июля 2024, 09:38
Фото: Кишлак // youtube

Омкий боец Шлеменко прокомментировал нападение на рэпера Кишлака

Арстисту залили лицо «перцовкой» перед выступлением в баре «Викинг».

Омский боец Александр Шлеменко прокомментировал нападение на рэпера Кишлака (Максим Фисенко) в фолк-баре «Викинг». Артисту залили лицо из перцового баллончика в гримерке перед концертом. Выступление отменили.

«Вы вообще это чучело видели?! Как его можно подпускать к детям? Я нисколько не осуждаю тех людей, которые запретили ему концерт. Отравляет самое молодое поколение. Понятно, что далеко не на 100%, к счастью. Я в этом уверен. У нас поклонники этого персонажа, о котором я тоже случайно узнал, с татуировками на лице», — передает слова Александра Шлеменко издание «Ом1».

Также спортсмен добавил, что родителям необходимо внимательнее следить за своими детьми. А правоохранительные органы, по словам Шлеменко, должны контролировать, какого рода концерты проходят в городе.

Ранее Город55 рассказывал о фактах из биографии Кишлака.

Рэпер Кишлак: чем известен артист, пострадавший в Омске
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#Евгений Игишев#Общество#Омск#Нападение#Родители#Александр Шлеменко#Концерт#Перцовый баллончик#Контроль#Правоохранительные органы#Рэпер#Гримерка
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