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Published Сегодня, 14:40

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Updated Сегодня, 14:42

иллюстрация

Исправят. В омской ТГК-11 отреагировали на внеплановую проверку Ростехнадзора

4 июля 2024, 14:40
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

В омской ТГК-11 отреагировали на внеплановую проверку Ростехнадзора

Представители компании рассказали, к какому времени все нарушения будут устранены.

Сотрудники Ростехнадзора организовали внеплановую проверку на АО «Территориальная генерирующая компания №11». Было зафиксировано 114 нарушений. В пресс-центре «ТГК-11» дали комментарий по этому поводу.

По информации представителей компании, на омских ТЭЦ проводится плановый ремонт оборудования, а также внеплановые работы. Так, в декабре прошлого года на ТЭЦ-5 создали план ремонта с учетом другой неожиданной проверки Ростехнадзора.

«Последующие проверки проходят в период ремонтной кампании, в рамках которой уже предусмотрены мероприятия по устранению, в том числе вновь предъявляемых замечаний», — объяснили в «ТГК-11».

Замечания Ростехнадзора в рамках последней проверки учли и устранят все ошибки к началу отопительного сезона 2024/2025. Напомним, что сотрудники ведомства провели в «ТГК-11» несколько дней — с 17 по 28 июня. Выезд был согласован с прокуратурой.

На юрлицо и на конкретных должностных лиц «ТГК-11» были составлены протоколы об административном нарушении.

Не без проблем. На омской ТЭЦ-5 нашли больше сотни нарушений
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#Алина Ясинская#Омск#Омская область#Нарушения#Россия#Прокуратура Омской области#Новости#ТГК-11#Ростехнадзор
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