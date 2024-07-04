Исправят. В омской ТГК-11 отреагировали на внеплановую проверку Ростехнадзора

Posted Сегодня, 14:40
Published Сегодня, 14:40
Modified Сегодня, 14:42
Updated Сегодня, 14:42
Сотрудники Ростехнадзора организовали внеплановую проверку на АО «Территориальная генерирующая компания №11». Было зафиксировано 114 нарушений. В пресс-центре «ТГК-11» дали комментарий по этому поводу.
По информации представителей компании, на омских ТЭЦ проводится плановый ремонт оборудования, а также внеплановые работы. Так, в декабре прошлого года на ТЭЦ-5 создали план ремонта с учетом другой неожиданной проверки Ростехнадзора.
«Последующие проверки проходят в период ремонтной кампании, в рамках которой уже предусмотрены мероприятия по устранению, в том числе вновь предъявляемых замечаний», — объяснили в «ТГК-11».
Замечания Ростехнадзора в рамках последней проверки учли и устранят все ошибки к началу отопительного сезона 2024/2025. Напомним, что сотрудники ведомства провели в «ТГК-11» несколько дней — с 17 по 28 июня. Выезд был согласован с прокуратурой.
На юрлицо и на конкретных должностных лиц «ТГК-11» были составлены протоколы об административном нарушении.