Исправят. В омской ТГК-11 отреагировали на внеплановую проверку Ростехнадзора

Замечания Ростехнадзора в рамках последней проверки учли и устранят все ошибки к началу отопительного сезона 2024/2025. Напомним, что сотрудники ведомства провели в «ТГК-11» несколько дней — с 17 по 28 июня. Выезд был согласован с прокуратурой.