В Омске на Пригородной продолжили стройку, несмотря на судебный запрет

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В Омске на улице Пригородной продолжаются строительные работы, несмотря на запрет суда, сообщили местные жители. Читатель Города55 сегодня, 5 июля, поделилась видео с площадки. На кадрах присутствуют строители и техника. С одним из рабочих произошел короткий диалог.
— А что, работают, да? — Ну, а как.
Берег Иртыша, где ведется строительство жилого комплекса «Мирапорт», находится в федеральной собственности и не может быть передан ни в чьи руки. Так считает прокуратура. Кроме того стало известно, что демонтажные работы на объекте проводили с нарушениями. Застройщиком выступает «СЗ „Причал-55“». Подпись под разрешением на строительство нового дома в конце 2023 года поставила и. о. директора депархитектуры Татьяна Фролова.
В итоге, прокуратура подала иск в суд с требованием разобраться, была ли законной передача участка застройщику. Накануне, 4 июля, Совесткий районный суд наложил запрет на стройку на время рассмотрения дела.