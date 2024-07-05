В Омске на Пригородной продолжили стройку, несмотря на судебный запрет

Берег Иртыша, где ведется строительство жилого комплекса «Мирапорт», находится в федеральной собственности и не может быть передан ни в чьи руки. Так считает прокуратура. Кроме того стало известно, что демонтажные работы на объекте проводили с нарушениями. Застройщиком выступает «СЗ „Причал-55“». Подпись под разрешением на строительство нового дома в конце 2023 года поставила и. о. директора депархитектуры Татьяна Фролова.