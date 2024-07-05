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Published Сегодня, 04:43

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Updated Сегодня, 04:45

В Омске на Пригородной продолжили стройку, несмотря на судебный запрет

В Омске на Пригородной продолжили стройку, несмотря на судебный запрет

5 июля 2024, 04:43
Фото: Прокуратура Омской области
Видео с Городом55 поделился один из жителей соседнего дома.

В Омске на улице Пригородной продолжаются строительные работы, несмотря на запрет суда, сообщили местные жители. Читатель Города55 сегодня, 5 июля, поделилась видео с площадки. На кадрах присутствуют строители и техника. С одним из рабочих произошел короткий диалог.

— А что, работают, да? — Ну, а как.

Берег Иртыша, где ведется строительство жилого комплекса «Мирапорт», находится в федеральной собственности и не может быть передан ни в чьи руки. Так считает прокуратура. Кроме того стало известно, что демонтажные работы на объекте проводили с нарушениями. Застройщиком выступает «СЗ „Причал-55“». Подпись под разрешением на строительство нового дома в конце 2023 года поставила и. о. директора депархитектуры Татьяна Фролова.

В итоге, прокуратура подала иск в суд с требованием разобраться, была ли законной передача участка застройщику. Накануне, 4 июля, Совесткий районный суд наложил запрет на стройку на время рассмотрения дела.

Поторопились. В Омске суд запретил застройку берега Иртыша на Пригородной
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#Евгений Игишев#Видео#Омск#Прокуратура#Нарушения#Суд#Строительство#Застройщик#Техника#Строители#Жилой комплекс#Город55
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