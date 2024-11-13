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ТГК-11

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Ноябрь
Резерв развития. Какого участия в улучшении Омска жители ждут от местного бизнеса
13 ноября, 05:14
«Плакать хочется»: как затопленные дачи в омском Осташково сковывает льдом
1 ноября, 11:51
Октябрь
Суд обязал «ТГК-11» выплатить компенсации омичам, оставшимся без тепла прошлой зимой
31 октября, 13:35
Для омских ТЭЦ планируют закупить уголь на 9 млрд рублей
28 октября, 13:20
Времени на работы все меньше. Омские ТЭЦ все еще не полностью готовы к зиме
16 октября, 11:51
Повышение ставок. Как наращивание золоотвала скажется на жителях омского пригорода
7 октября, 09:50
Прокуратура подала в суд на «ТГК-11» и «ОмскРТС» и обязала решить вопрос с отоплением
1 октября, 13:18
Сентябрь
Омская ТГК-11 потратит на охрану своих объектов 75 миллионов рублей
АО «ТГК-11» начало поиски подрядчика, который займется охраной омских ТЭЦ, за работу компания готова заплатить 75 млн рублей.
26 сентября, 14:22
Сотни нарушений. Прокуратура контролирует подготовку Омска к отопительному сезону
18 сентября, 11:04
Недостаточно средств. Омск невозможно полностью подготовить к зиме
16 сентября, 07:44
«Ситуация вызывает опасения»: Сергей Шелест о подготовке ТЭЦ-5 к отопительному сезону
14 сентября, 04:00
Осмотрят дома, возместят убытки: как решается проблема затоплений в Осташково
12 сентября, 02:51
Омичи на две недели остались без горячей воды из-за гидравлических испытаний
10 сентября, 09:36
Воды по колено и гниющий урожай. Как выглядят затопленные дачи в омском Осташково
10 сентября, 02:06
Море по колено. Омские дачи рядом с золоотвалом ТЭЦ-5 продолжает затапливать
4 сентября, 08:03
Мэр Омска Сергей Шелест рассказал, как на ТЭЦ-5 готовятся к зиме
3 сентября, 09:34
Август
В минэнерго Омской области заявили о 80% готовности региона к отопительному сезону
23 августа, 13:20
«Вода не уходит». Омичи пожаловались на невозможность ремонта помещений после потопа
22 августа, 13:53
Из глубин. Природоохранный прокурор назвал еще одну причину затопления дач омичей
21 августа, 08:57
Нет разрешения. В «ТГК-11» сообщили, что не смогут откачать воду с затопленных дач
19 августа, 15:07

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