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На омской ТЭЦ-5 нашли нарушения безопасности

Не без проблем. На омской ТЭЦ-5 нашли больше сотни нарушений

4 июля 2024, 08:15
Фото: 1MI

На омской ТЭЦ-5 нашли нарушения безопасности

Ростехнадзор составил протоколы об административном нарушении.

Сибирское управление Ростехнадзора провело внеплановую выездную проверку на ТЭЦ-5 — структурном подразделении АО «Территориальная генерирующая компания № 11». В пресс-службе организации уточнили, что проверка, согласованная с прокуратурой, прошла «на основании наличия индикатора риска нарушений обязательных требований в области промышленной безопасности».

Выездная внеплановая проверка проходила в ТГК-11 с 17 по 28 июня 2024 года. В итоге проверяющие нашли в общей сложности 114 нарушений.

— Отсутствуют положительные заключения экспертизы промышленной безопасности на технические устройства, эксплуатируемые на объекте, — уточнили в Ростехнадзоре, — отсутствует итоговая документация по результатам проведения восстановительных ремонтов после инцидентов (повреждение поверхностей нагрева), не выполнены мероприятия, указанные в актах расследования причин инцидентов.

В итоге и на юрлицо, и на конкретных должностных лиц «ТГК-11» были составлены протоколы об административном нарушении.

Отметим, что ТЭЦ-5 официально признана опасным производственным объектом III класса. Город55 уже писал о том, что планы модернизации омских ТЭЦ (в частности, их перевода на газ) пока отложены в сторону: на это просто нет денег.

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#Николай Эйхвальд#Омск#Новости#ТГК-11#ТЭЦ-5
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