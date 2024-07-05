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Published Сегодня, 10:21

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Updated Сегодня, 10:33

Со скандальной стройки на Пригородной в Омске вывезли технику

Все-таки остановили. Стройку на Пригородной прекратили под контролем приставов

5 июля 2024, 10:21
Фото: Прокуратура Омской области

Со скандальной стройки на Пригородной в Омске вывезли технику

Суд запретил компании «СЗ „Причал-55“» вести строительство, пока дело о передачи земли в собственность находится на рассмотрении.

Сегодня, 5 июля, судебные приставы выехали на строительную площадку жилого комплекса «Мирапорт» на улице Пригородной, чтобы остановить работы на объекте. Накануне суд постановил прекратить какую-либо деятельность на площадке. Однако сегодня Город55 опубликовал кадры, на которых видно, что работы продолжились.

«В рамках исполнительных действий застройщик обязан прекратить возведение дома до вступления решения суда первой инстанции в законную силу, должен обеспечить целостность, устойчивость и сохранность конструкций объекта», — сообщили в прокуратуре.

Под контролем приставов со стройплощадки частично вывезли технику, чтобы обеспечить прекращение работ. При этом застройщик должен обеспечить сохранность конструкций незавершенного строительства.

Видео: Прокуратура Омской области

В случае нарушений, застройщика «СЗ „Причал-55“» могут привлечь к ответственности.

Напомним, что ранее прокуратура обратилась в суд, чтобы выяснить законность передачи участка застройщику. Дело в том, что земля находится в федеральной собственности и, по мнению ведомства, не могла отойти ни в чьи руки.

В Омске на Пригородной продолжили стройку, несмотря на судебный запрет
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#Евгений Игишев#Общество#Видео#Омск#Прокуратура#Строительство#Застройщик#Судебное решение#Административная ответственность
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