Все-таки остановили. Стройку на Пригородной прекратили под контролем приставов

Posted Сегодня, 10:21
Published Сегодня, 10:21
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Updated Сегодня, 10:33
Сегодня, 5 июля, судебные приставы выехали на строительную площадку жилого комплекса «Мирапорт» на улице Пригородной, чтобы остановить работы на объекте. Накануне суд постановил прекратить какую-либо деятельность на площадке. Однако сегодня Город55 опубликовал кадры, на которых видно, что работы продолжились.
«В рамках исполнительных действий застройщик обязан прекратить возведение дома до вступления решения суда первой инстанции в законную силу, должен обеспечить целостность, устойчивость и сохранность конструкций объекта», — сообщили в прокуратуре.
Под контролем приставов со стройплощадки частично вывезли технику, чтобы обеспечить прекращение работ. При этом застройщик должен обеспечить сохранность конструкций незавершенного строительства.
В случае нарушений, застройщика «СЗ „Причал-55“» могут привлечь к ответственности.
Напомним, что ранее прокуратура обратилась в суд, чтобы выяснить законность передачи участка застройщику. Дело в том, что земля находится в федеральной собственности и, по мнению ведомства, не могла отойти ни в чьи руки.