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Александр Шлеменко

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2024
Омск стал одним из городов-лидеров по объемам социальных инвестиций бизнеса
11 ноября, 08:55
Экс-глава омского минспорта Иван Колесник назначен на новую должность
19 октября, 03:54
Прекращение стройки, проверка ТЭЦ и залитый «перцем» рэпер. Главные темы недели
7 июля, 10:00
«Вы вообще это чучело видели?»: омский боец Шлеменко — о нападении на рэпера Кишлака
Арстисту залили лицо «перцовкой» перед выступлением в баре «Викинг».
5 июля, 09:38
Скользкий соперник: омский боец Шлеменко рассказал о своем поединке с Миллендером
Американский спортсмен отказался жать руку перед боем.
1 июня, 20:56
Омич Шлеменко победил американца Миллендера в главном поединке SFC-10
Бой завершился в первом раунде.
1 июня, 19:48
Нокауты и «Атас» от Расторгуева: в Омске прошел турнир единоборств SFC-10
В главном поединке вечера встретились Александр Шлеменко и американец Кертис Миллендер.
1 июня, 19:31
«Удав» в октагоне. На турнире омского бойца Шлеменко выступит Алексей Олейник
Ветеран ММА, победивший в 61-м поединке, войдет в октагон SFC 10.
24 апреля, 11:56
Омский боец Шлеменко подерется на G-Drive Арене с таинственным иностранцем
Бой Александра Шлеменко станет главным событием предстоящего промоушена.
5 апреля, 04:06
2023
Влияет на бессознательном уровне. Шлеменко прокомментировал сериал «Слово пацана»
Спортсмен пока не нашел время, чтобы полностью посмотреть отечественную киноновинку.
13 декабря 2023, 10:22
Спецпроект
Ты просто космос! Чем удивила Омская область гостей выставки в Москве
Регион представлял промышленные достижения, а также развлекал посетителей культурной и спортивной программой.
Во славу ЗОЖ. Омичам предложили летом прокатиться на сноуборде по Соборной площади
В День физкультурника в Омске прошел четвертый фестиваль «ШтормFest».
13 августа 2023, 04:12
Группа Artik & Asti выступит с бесплатным концертом на «ШтормFest» в Омске
8 августа 2023, 03:54
Поимка педофила в Омске, уход Мизулиной, новый гендиректор «Авангарда»
23 июля 2023, 07:38
«Умные — развивайтесь сами». Шлеменко рассказал, почему из «Шторма» ушел Сарнавский
19 июля 2023, 09:34
Громкий бой. В Ural FC предложили нового соперника для омича Александра Шлеменко
Если омский спортсмен будет готов, то бой состоится.
26 июня 2023, 03:17
Дети в октагоне. В Омске стартовали Всероссийские соревнования по ММА
За победу сразятся 647 участников.
11 июня 2023, 11:25
Чемпионом Гран-при по ММА в Омске стал боец из Тывы Мерген Монгуш
Крупные состязания прошли на территории Омской крепости 27 мая.
28 мая 2023, 09:03
Омский боец Александр Шлеменко победил в близком бою швейцарца Эномото
Бой в среднем весе продлился все три раунда.
22 апреля 2023, 03:18
Шлеменко будет драться на «G-Drive Арене» в Омске
13 апреля 2023, 15:18

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