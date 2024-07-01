Сравняют с землей. Прокуратура потребовала закрыть стройку ЖК на Пригородной

Соответствующее поручение дал областной прокурор Алексей Афанасьев. В ведомстве отметили, что берег Иртыша, где затеяли стройку, находится в федеральной собственности и не может передаваться соответственно ни в чьи руки. Вместе с тем городская администрация постановила передать землю, которая должна быть доступна всем гражданам, предпринимателю.