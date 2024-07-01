Сравняют с землей. Прокуратура потребовала закрыть стройку ЖК на Пригородной

Posted Сегодня, 09:17
Published Сегодня, 09:17
Modified Сегодня, 09:21
Updated Сегодня, 09:21
В региональной прокуратуре рассказали о проверке на строительной площадке жилого комплекса «Мирапорт», расположенного на улице Пригородная. Объектом занимается ООО «СЗ „Причал-55“».
Соответствующее поручение дал областной прокурор Алексей Афанасьев. В ведомстве отметили, что берег Иртыша, где затеяли стройку, находится в федеральной собственности и не может передаваться соответственно ни в чьи руки. Вместе с тем городская администрация постановила передать землю, которая должна быть доступна всем гражданам, предпринимателю.
Также прокуратура выяснила, что на строительной площадке проводили демонтажные работы без необходимых документов. Поэтому ведомство потребовало прекратить строительство на фоне выявленных нарушений. Представление получили мэр, застройщик и собственник причала. Однако без суда дело не решилось.
Прокурор Омской области обратился в Арбитражный суд, чтобы землю у Иртыша передали в государственную собственность. Решено, что никаких сделок с этими участком пока совершать нельзя. К слову, его площадь составляет 564 квадратных метра.
Кроме того, в Первомайском райсуде рассмотрят другой иск прокуратуры, в котором сотрудники ведомства требуют признать разрешение мэрии на строительство ЖК недействительным. Предполагается, что собственник причала сравняет после рассмотрения заявления все с землей.
Одновременно с этим следователи должны запустить процессуальную проверку. Они будут выяснять, как готовился проект строительство и на каких основаниях выдавалось положительное заключение. Прокуратура засомневалась в том, насколько специалисты продумали вопрос безопасности на этапах планирования.
При этом уголовные дела уже возбуждены — по факту халатности при выдаче разрешения на строительство и некачественного оказания услуг по обслуживанию канализационной насосной станции в районе Пригородной.