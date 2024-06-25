Ничего не готово: перевозчик прокомментировал запуск авиарейса из Омска в Усть-Ишим

Известно, что это направление будет обслуживать красноярский «Аэропром». Правда, пока что в компании не могут ответить конкретно о ценах на билеты и остальном, что их касается, в том числе о бронировании. До сих пор также неизвестно, где можно будет купить первые билеты и когда. Об этом пишет «Новый Омск».