Ничего не готово: перевозчик прокомментировал запуск авиарейса из Омска в Усть-Ишим

Posted Сегодня, 10:08
Published Сегодня, 10:08
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Updated Сегодня, 10:10
Со следующей недели по Омской области планируют пускать самолет АН-2. Он будет летать по направлению Омск-Усть-Ишим. В компании, которая планирует обслуживать этот рейс, рассказали подробности.
Информация о запуске прямого рейса между Омском и Усть-Ишимом появилась в обновленной версии расписания аэропорта имени Карбышева. К слову, авиасообщения между областным центром и северным городом не было порядка 30 лет.
Планируется запускать «кукурузники» с пассажирами по 12 человек три раза в неделю — по понедельникам, средам и пятницам. Перевозчик намерен организовать первый рейс уже 1 июля.
Известно, что это направление будет обслуживать красноярский «Аэропром». Правда, пока что в компании не могут ответить конкретно о ценах на билеты и остальном, что их касается, в том числе о бронировании. До сих пор также неизвестно, где можно будет купить первые билеты и когда. Об этом пишет «Новый Омск».
В «Аэропроме» говорят, что билеты будут продавать в авиакассах Омска, скорее всего. Вероятно, что сайт компании для продажи использоваться не будет. На данный момент, по словам красноярцев, они ждут информации от омских властей.
Тем временем взлетно-посадочная площадка в Усть-Ишиме еще не прошла приемку, пишет телеграм-канал «Колчак сити». Вероятно, этот процесс может занять более продолжительное время, поскольку северную часть региона в этом году значительно затопило. Не факт, что планы по запуску рейса будут реализованы в срок по этой причине.