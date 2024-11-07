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Водоснабжение

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Ноябрь
Отключение воды, пропажа пенсионера и проблемы с авиасообщением. Омск сегодня
7 ноября, 14:57
Ржавчина из кранов: в Омской области жители снова жалуются на грязную воду
В поселке Кормиловка Омской области жители продолжают страдать от некачественной воды, несмотря на то, что в прошлом году была запущена станция очистки. Александр Бастрыкин вновь взял ситуацию под контроль.
2 ноября, 12:50
Октябрь
Коммунальные бедствия, обновления маршрутов и громкая отставка. Главные темы недели
27 октября, 11:03
Губернатор Хоценко предложил новый пакет налоговой поддержки омского бизнеса
Организации, которые занимаются забором, очисткой и распределением воды, могут не платить налог на имущество.
24 октября, 07:16
Неполадки на сетях. В Омске 70 домов оставили без горячей воды и отопления
24 октября, 04:59
Остановились насосы. В Омске отключили свет и воду в Октябрьском округе
24 октября, 04:37
Скоро жителей центральных улиц Омска ждет отключение воды: публикуем адреса
21 октября, 14:39
Чугун не «справился». «Омскводоканал» готовится к полной замене труб на Омской улице
20 октября, 07:16
Жители пятиэтажки в Нефтяниках остались без воды и отопления из-за ремонта труб
19 октября, 10:40
Скоро под Омском пройдет масштабное отключение воды: публикуем адреса
17 октября, 13:28
В Омске сразу в трех районах отключат воду из-за работ на сетях
На сетях планируется выполнить несколько видов ремонтных работ.
15 октября, 03:29
Бьет струей. В Чкаловске отключили воду из-за серьезного порыва на сетях
9 октября, 06:18
Не к чему привариться. Омичи остались без холодной воды из-за ржавых труб
8 октября, 14:23
Терпим лишения. На Левом берегу Омска скоро отключат воду
4 октября, 12:06
Сентябрь
Водный кризис на Левобережье. Ремонт на бульваре Архитекторов оставил омичей без воды
27 сентября, 11:10
Жителей Новой Московки предупредили о масштабном отключении воды. Публикуем адреса
25 сентября, 11:28
Сроки переносят. В центре Омска с мая отсутствует горячая вода
24 сентября, 03:50
Прокуратура потребовала вернуть водоснабжение жителям Усть-Ишима
23 сентября, 14:47
«Что творится с городом?». Омичи вновь пожаловались на отсутствие горячей воды
21 сентября, 05:33
Внезапное отключение воды, районы без центров крови и персиковая луна. Омск сегодня
20 сентября, 15:19

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