Водоснабжение

Ржавчина из кранов: в Омской области жители снова жалуются на грязную воду

В поселке Кормиловка Омской области жители продолжают страдать от некачественной воды, несмотря на то, что в прошлом году была запущена станция очистки. Александр Бастрыкин вновь взял ситуацию под контроль.