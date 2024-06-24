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Posted Сегодня, 11:27

Published Сегодня, 11:27

Modified Сегодня, 11:43

Updated Сегодня, 11:43

иллюстрация

Ждите июля. Омичи будут летать на «кукурузниках» в затопленный Усть-Ишим

24 июня 2024, 11:27
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Омичи будут летать на «кукурузниках» в затопленный Усть-Ишим

Самолеты будут отправляться в пункт назначения три раза в неделю.

Стало известно, что в середине лета для омичей запустят новое авианаправление. Только за пределы региона вылетать не нужно, потому что самолет будет до Усть-Ишима. Соответствующая информация указан в обновленном расписании аэропорта имени Карбышева.

Возможность летать на север появится 1 июля. Перевозкой пассажиров будет заниматься компания «Аэропром». Для полетов заготовят самолет АН-2, который называют в народе «кукурузник».

Рейс будет прямой. Перевозки будут организовываться по понедельникам, средам и пятницам до 25 октября. Из Омска в Усть-Ишим отправление запланировано на 10:00, из Усть-Ишима в Омск — на 14:00. Расстояние по небу пассажиры будут преодолевать за 2 часа 15 минут.

Компания, которая займется направлением Омск-Усть-Ишим, зарегистрирована в Красноярском крае. Напомним, что губернатор Виталий Хоценко до этого анонсировал запуск авиарейсов еще и в Тару.

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#Алина Ясинская#Общество#Транспорт#Омск#Омская область#Россия#Новости#Авиакомпании#Авиаперевозки#Авиарейсы#Омский аэропорт
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