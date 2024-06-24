Ждите июля. Омичи будут летать на «кукурузниках» в затопленный Усть-Ишим

Рейс будет прямой. Перевозки будут организовываться по понедельникам, средам и пятницам до 25 октября. Из Омска в Усть-Ишим отправление запланировано на 10:00, из Усть-Ишима в Омск — на 14:00. Расстояние по небу пассажиры будут преодолевать за 2 часа 15 минут.