Ждите июля. Омичи будут летать на «кукурузниках» в затопленный Усть-Ишим

Posted Сегодня, 11:27
Published Сегодня, 11:27
Modified Сегодня, 11:43
Updated Сегодня, 11:43
Стало известно, что в середине лета для омичей запустят новое авианаправление. Только за пределы региона вылетать не нужно, потому что самолет будет до Усть-Ишима. Соответствующая информация указан в обновленном расписании аэропорта имени Карбышева.
Возможность летать на север появится 1 июля. Перевозкой пассажиров будет заниматься компания «Аэропром». Для полетов заготовят самолет АН-2, который называют в народе «кукурузник».
Рейс будет прямой. Перевозки будут организовываться по понедельникам, средам и пятницам до 25 октября. Из Омска в Усть-Ишим отправление запланировано на 10:00, из Усть-Ишима в Омск — на 14:00. Расстояние по небу пассажиры будут преодолевать за 2 часа 15 минут.
Компания, которая займется направлением Омск-Усть-Ишим, зарегистрирована в Красноярском крае. Напомним, что губернатор Виталий Хоценко до этого анонсировал запуск авиарейсов еще и в Тару.