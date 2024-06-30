Но не билеты. В расписании омского аэропорта появилась запись о полете в Усть-Ишим

На онлайн-табло полетов омского аэропорта появился рейс в Усть-Ишим

На сайте аэропорта им. Д. М. Карбышева появилась первая информация о рейсе в Усть-Ишим: самолет покинет воздушную гавань по расписанию. Однако, какой-либо информации о билетах и где их приобрести все еще нет.