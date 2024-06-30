Но не билеты. В расписании омского аэропорта появилась запись о полете в Усть-Ишим

Posted Сегодня, 05:52
Published Сегодня, 05:52
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Updated Сегодня, 05:54
По данным онлайн-табло воздушной гавани Омска, обсуждаемому рейсу Омск — Усть-Ишим все-таки «быть»: вылет запланирован уже на 10:00 часов утра 1 июля, а регистрация пассажиров начнется в 08:00. Отмечается, что вылет произойдет «по расписанию», а следовательно на настоящий момент нет информации об его отмене или переносе.
Однако, как обратили внимание наши коллеги из «Нового Омска», подробной и официальной информации о билетах на этот рейс нет: стоимость, как и места продажи, все еще остаются «секретом».
Сейчас известна только приблизительная стоимость билетов — по словам генерального директора компании-перевозчика «Аэропром», перелет обойдется в сумму порядка 3 тыс рублей. Кроме того, на сайте «Аэропрома» информация о рейсе Омск — Усть-Ишим тоже отсутствует.
Напомним, ранее Город55 сообщал о субсидировании перевозчиков, обслуживающих авиалинии в пределах региона — это необходимо для поддержания приемлемого уровня цен на перелеты.