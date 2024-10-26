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Путь от ТЭЦ до батарей: как устроена система отопления в Омске
Рассказываем, кто ответственный за тепловые коммуникации в городе, куда обращаться в случае аварии и зачем летом на две недели отключают горячую воду.
Остановились насосы. В Омске отключили свет и воду в Октябрьском округе
24 октября, 04:37
Скоро жителей центральных улиц Омска ждет отключение воды: публикуем адреса
21 октября, 14:39
«Помехи» на телеэкранах: Омскую область ожидает неделя перебоев
С 14 по 20 октября в регионе пройдут плановые отключения цифрового телевидения, а также возможны помехи из-за солнечной интерференции.
14 октября, 07:35
Запаситесь водой. Десятки омских домов скоро снова останутся без воды
7 октября, 12:45
Терпим лишения. На Левом берегу Омска скоро отключат воду
4 октября, 12:06
Когда и где в Омске включат горячую воду: разбираемся вместе
2 октября, 08:33
Сентябрь
Жителей Новой Московки предупредили о масштабном отключении воды. Публикуем адреса
25 сентября, 11:28
Терпят лишения. Дома в разных районах Омска остались без газоснабжения
24 сентября, 14:36
Жизнь без горячей воды, вырубка деревьев и проблемы с транспортом. Омск сегодня
18 сентября, 14:56
В Омске больше сотни участков с жилыми домами остались без горячей воды
2 сентября, 05:22
Август
Уже на следующей неделе. Омичей предупредили об очередном отключении воды
7 августа, 08:26
Июль
Отключение телевидения, наказание для экс-депутата и затопление пустыря. Омск сегодня
30 июля, 14:25
Масштабное отключение воды, охота на «зайцев» и мощный ливень. Омск сегодня
11 июля, 14:03
Июнь
Паузы в водоснабжении, самолет в Усть-Ишим и подорожание проезда. Главные темы недели
30 июня, 10:00
В «ТГКом» объяснили затянувшееся отключение горячей воды найденными «дефектами»
22 июня, 03:30
Сезон «тазиков» продолжается. Омичам показали график отключения воды до конца лета
21 июня, 08:27
Проблемы с водой, иностранцы-наркоторговцы и суд из-за поста в телеграм. Омск сегодня
19 июня, 14:19
С утра и до позднего вечера. Жители омских Нефтяников снова останутся без воды
19 июня, 07:00
Неделю без НТВ, ТНТ и СТС. Омичей оставят без ряда любимых телеканалов
17 июня, 02:33

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