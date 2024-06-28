От 1300 и до 2940 рублей. Омичей предупредили о повышении стоимости проездных билетов

Ранее Город55 рассказывал о том, почему валидаторы не принимают некоторые банковские карты. Оказалось, что сейчас многие омичи сталкиваются с проблемой: валидаторы в автобусах не считывают банковские карты. В Дептрансе объяснили, что причиной может быть автоматическое продление срока действия карт некоторыми российскими банками. Такие карты могут быть непригодны для расчетов в автобусах.