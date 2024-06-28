От 1300 и до 2940 рублей. Омичей предупредили о повышении стоимости проездных билетов

Posted Сегодня, 06:03
Published Сегодня, 06:03
Modified Сегодня, 06:06
Updated Сегодня, 06:06
С 1 июля стоимость проезда в общественном транспорте Омска увеличится на 10 рублей. Теперь при оплате картой или «Омкой» пассажирам нужно будет заплатить 35 рублей, а при оплате наличными — 40 рублей.
Затем после повышения стоимости проезда в общественном транспорте изменятся и цены на проездные билеты. Об этом сегодня сообщил на пресс-конференции руководитель городского департамента транспорта Вадим Кормилец.
Теперь стоимость безлимитного проездного на месяц составит 2940 рублей, в то время как ранее она была 2100 рублей. Проездной на 60 поездок можно будет приобрести за 2100 рублей. А школьные проездные будут стоить 1300 рублей (на месяц).
Ранее Город55 рассказывал о том, почему валидаторы не принимают некоторые банковские карты. Оказалось, что сейчас многие омичи сталкиваются с проблемой: валидаторы в автобусах не считывают банковские карты. В Дептрансе объяснили, что причиной может быть автоматическое продление срока действия карт некоторыми российскими банками. Такие карты могут быть непригодны для расчетов в автобусах.